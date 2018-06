Rom | L’Ue a Salvini | «Frasi raggelanti»

Rom - Moscovici a Salvini : “Rispettare lo stato di diritto. Sono regole comuni e l’Ue fa di tutto per farle rispettare” : “Anche se interferire negli affari interni di un Paese, commentare questa o quell’altra dichiarazione scioccante o raggelante, può essere una tentazione a cui è estremamente difficile resistere, resisterò con tutte le forze. Dico che la commissione Ue eserciterà le sue competenze con le regole di cui dispone. Ci Sono regole in materia economica e finanziaria ma anche per quanto riguarda lo stato di diritto. Sono le nostre regole ...

Viaggio tra le roulotte di Milano - dove vivono i Rom : “Siamo nell’Ue - non ci caccerete” : «Me lo ricordo il censimento di dieci anni fa voluto da Berlusconi e Maroni. E se lo ricorda anche mio padre, sopravvissuto nel 1945 al lager di Tossicia in Abruzzo. Eravamo io, lui e altri quaranta di noi nel campo di via Impastato a Rogoredo. Arrivarono settanta poliziotti e carabinieri in assetto di guerra. Non si poteva entrare. Non si poteva...

Dazi - l’Ue risponde alle tariffe Usa su acciaio e alluminio : da luglio contRomisure su jeans e Harley Davidson : Donald Trump non rinnova l’esenzione all’Unione europea dei Dazi su acciaio e alluminio e, come promesso, la Commissione presieduta da Jean-Claude Juncker non sta a guardare. Sono partite ufficialmente le procedure per attivare le contromisure alla tassazione imposta dal presidente Usa, già annunciate nei mesi scorsi. Nel mirino alcuni “prodotti simbolo” a stelle e strisce, come i jeans Levi’s e le moto Harley ...

Liverpool-Roma - stangata dall’Uefa ai giallorossi : ecco il pesante provvedimento : E’ arrivato il provvedimento pesante nei confronti della Roma: una multa da 50 mila euro e il divieto di vendere i biglietti ai propri tifosi per le prossime due trasferte in Europa. E’ questa la decisione presa dalla Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa, era stato aperto un provvedimento contro il club giallorosso dopo i disordini nella semifinale d’andata di Champions a Liverpool. Come riporta ...

Usa - dazi all’Ue su acciaio e alluminio. Juncker annuncia : «Ora contRomisure» : La misura scatta dalla mezzanotte del primo giugno e colpisce anche il Canada e il Messico. Malmstroem: «È un brutto giorno per il commercio mondiale»

Mobilità sostenibile - Codacons : “Roma pecora nera dell’UE” : “Roma maglia nera sulla sicurezza stradale in Europa: è il risultato del report “Living. Moving. Breathing. Ranking of European cities in sustainable trasport” realizzato dal Wuppertal Institute per conto di Greenpeace. Il report – spiega il Codacons in una nota – compara le performance di 13 città europee in fatto di Mobilità sostenibile, assegnando un massimo di 20 punti a ciascuno dei parametri utilizzati: ...

L’Uefa ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma : L’Uefa ha aperto dei procedimenti disciplinari nei confronti di Liverpool e Roma dopo la semifinale d’andata di Champions League giocato il 24 aprile in Inghilterra. Nella riunione del prossimo 31 maggio della Commissione disciplinare, etica e di controllo dell’Uefa i Reds saranno chiamati a rispondere di accensione di fumogeni, lancio di oggetti e disordini dei tifosi, accusa quest’ultima mossa anche nei confronti della ...

Roma - Pallotta indagato dall’Uefa : la durissima risposta del numero uno giallorosso : La Uefa ha aperto un procedimento per alcune dichiarazioni di Pallotta che si è lamentato dell’arbitraggio in occasione della gara di Champions League contro il Liverpool, ecco la risposta del numero uno giallorosso all’Ansa: “sono sorpreso dall’apertura di questo procedimento disciplinare. Per me è la condotta Uefa ad essere inappropriata. Cosa ne penso del procedimento contro la Roma per organizzazione insufficiente? ...