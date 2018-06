Rom | il ministro Salvini ha ragione Via chi non rispetta le regole Lettera di un giovane

Salvini-Di Maio - la crepa sui Rom Il ministro : «Serve un censimento» Replica M5S : «E' incostituzionale» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Rom - sinistra assedia Salvini. Saviano : "Ministro di crudeltà" : Come nel caso dei migranti, anche sui caso rom il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha tutti contro. Nessuno escluso. Contro il suo annuncio di fare un "censimento dei nomadi" si è scagliato Enrico Mentana durante il tg delle 20, ma affondi sono arrivati soprattutto dai soliti Saviano e Laura Boldrini e dal resto della sinistra italiana."Oggi - ha scritto Saviano su Facebook - qualcuno, con grandi responsabilità di governo, ha parlato senza ...

“Ecco cosa voglio fare con i Rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

"Carcere ai corrotti". Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede Rompe il silenzio : Carcere per i corrotti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe un lungo silenzio degli ultimi giorni, dopo lo scoppio dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma.A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca Lanzalone, arrestato dai pm di Roma. Bonafede ha fatto trapelare ieri la sua "forte irritazione" per essere stato presentato come l'uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso ...

Ministro Tria cancella visita a Parigi/ Gelo tra Italia e Francia - Moavero : "relazioni compRomesse" : Ministro Tria cancella visita a Parigi: ultime notizie, Gelo tra Italia e Francia dopo la vicenda Aquarius. Moavero Milanesi, "accuse compromettono relazioni"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Aquarius - Verdi presentano esposto a pm Roma contro ministro Salvini : Roma, 12 giu. , askanews, - Un esposto contro la decisione del ministro degli Interni, Matteo Salvini, di chiudere i porti italiani per la nave Aquarius è stato depositato oggi in procura a Roma da ...

GAY PRIDE RomA 2018/ Centinaia di migliaia alla marcia arcobaleno : contestato il ministro Fontana della Lega : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:50:00 GMT)

[La storia] La retRomarcia del ministro Savona : l'euro è un pilastro dell'Unione Europea - va rafforzato : ... Sergio Mattarella, alla sua nomina come ministro dell'Economia a causa dell'ideazione di un piano B per abbandonare la moneta unica senza preavviso nel giro di un week end. Il rifiuto del Capo dello ...

Frigo-valley Romana - il ministro Costa batta intervenga subito : Foto: Il Fatto Quotidiano Lo schizofrenico dibattito di questi giorni di neonato governo gialloblu – la Lega ormai è blu, blu, non verde – si sta accartocciando su due o tre temi. Sempre gli stessi: la stretta sui migranti, le tasse e il fisco fra cui Iva e redditometri vari che promettono di portarci al default, alcune grossolane impostazioni di politica estera (vedremo come se la caverà Giuseppe Conte al G7 canadese senza suggeritori in loco). ...

Roma - gli abitanti della terra dei fuochi della Capitale scrivono al ministro Costa : “Qui più tumori che altrove. Ci aiuti” : “ministro, ci aiuti. Temiamo per le nostre vite e per quelle dei nostri figli”. La prima pec sulla casella di posta del nuovo titolare all’Ambiente arriva dalle popolazioni della terra dei fuochi. Non da quella campana, che Sergio Costa conosce bene avendoci lavorato per anni da comandante regionale della Guardia Forestale. La prima mail al nuovo ministro arriva invece da Roma est, dove la gravità dei danni ambientali perpetrati negli ...

Roma - Salvini sale sul bus accolto da "Bella ciao" : il ministro se la ride : Un video mostra il leader leghista su una navetta in aeroporto insieme ad un gruppo di sindacalisti che intonano la canzone

Messico : ministro Economia - da contRomisure su dazi danni per tre miliardi di dollari agli Usa : Lo ha detto il ministro dell'Economia messicano Ildefonso Guajardo spiegando che l'idea è quella di creare un pacchetto di prodotti "proporzionati all'importo" dei dazi voluti dalla Casa Bianca. ...

Giulia Bongiorno aggredita da molestatore a Roma/ Ultime notizie : Ministro salva donna e fa arrestare ubriaco : Giulia Bongiorno aggredita a Roma mentre si trovava in strada senza scorta: aveva cercato di difendere una donna da un malintenzionato che aveva finito per minacciarla.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 13:53:00 GMT)