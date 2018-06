Rom | Fontana | legittimo censimento Salvini | giusto sapere chi vive in Italia

GAY PRIDE RomA 2018/ Centinaia di migliaia alla marcia arcobaleno : contestato il ministro Fontana della Lega : Gay PRIDE ROMA 2018: oggi marcia per i diritti delle persone omosessuali, due partigiani nel corteo. Ultime notizie: assente sindaca Virginia Raggi, c'è presidente Regione Lazio Zingaretti(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Roma Pride - Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi : ”Governo omofobo e reazionario. Con Fontana mostra sua vera faccia” : “Siamo qui per dire a Fontana (Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, ndr) in maniera forte e chiara che sui diritti non si arretra, che la famiglia è quella in cui c’è l’amore e che questo governo, attraverso Fontana, ha mostrato la sua faccia”. Così Imma Battaglia, insieme alla sua compagna Eva Grimaldi, durante il corteo Roma Pride. L'articolo Roma Pride, Imma Battaglia insieme a Eva Grimaldi:”Governo ...

Barbara D'Urso e il bagno di Aida Nizar nella Fontana di Trevi a Roma : "Pazza - giustamente multata" (video) : Barbara D'Urso, che ha voluto fortemente Aida Nizar al Grande Fratello, e poi, a Domenica Live, ha commentato sui social, il bagno della spagnola nella Fontana di Trevi a Roma, che le è costata una multa di 450 euro.prosegui la letturaBarbara D'Urso e il bagno di Aida Nizar nella Fontana di Trevi a Roma: "Pazza, giustamente multata" (video) pubblicato su Gossipblog.it 03 giugno 2018 11:08.

Roma - Aida Nizar del Grande Fratello entra dentro la Fontana di Trevi : multa da 450 euro. E ai vigili : “Io lavoro nella tv” : Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la Aida Nizar, è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. La spagnola dopo essersi bagnata la testa con dell’acqua minerale, si era immersa nella Fontana, girando una sorta di videospot dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Peccato che le immagini siano arrivate prima ...

Roma - caos Coppedè : la fontana delle rane è diventata uno stagno : Un'opera d'arte mortificata dal degrado. Questa è la definizione che potremmo dare oggi della splendida fontana delle rane che si trova in piazza Mincio nel quartiere Coppedè....

Golf - Fontana : evento per pRomuovere questo sport ed il turismo : Milano , askanews, - Dal 31 maggio al 3 giugno a Soiano del Lago si disputerà il 75esimo Open d'Italia. Sul percorso del GardaGolf country club, nel Bresciano, si sfideranno 23 tra i primi 100 ...

Roma - turista "scala" la Fontana di Trevi : multato e denunciato : Roma, turista "scala" la Fontana di Trevi: multato e denunciato L'uomo di 44 anni, una volta a terra, è stato bloccato dai poliziotti. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha avviato i controlli per rilevare eventuali danni Parole chiave: ...

Roma - turista 'scala' la Fontana di Trevi : multato e denunciato - : L'uomo di 44 anni, una volta a terra, è stato bloccato dai poliziotti. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ha avviato i controlli per rilevare eventuali danni

Roma : Tenta la ‘scalata’ a Fontana di Trevi - denunciato : Roma – Piazza Trevi, a Roma, alle ore 19 circa. Una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia locale ha bloccato un uomo intento a ‘scalare’ il monumento a ridosso della Fontana. L’improvvisato arrampicatore, nonostante gli fosse stato intimato di scendere, ha proseguito nel suo intento. Con atteggiamento provocatorio e cercando di dare spettacolo ai turisti presenti. E’ in cittadino polacco di 44 anni Una volta ...

Sfregiata fontana nel cuore di Roma : Roma ancora una volta nel mirino dei vandali. Questa volta il bersaglio dell'ennesimo atto incivile è stata la fontana della Botte in via della Cisterna a Trastevere, totalmente ricoperta da scritte ...

Roma - fontana sfregiata : è caccia ai vandali in bici. I carabinieri analizzano il video : Una fontana sfregiata, quella di piazza della Chiesa Nuova, e una città che ora chiede sicurezza. Per chi la vive ma anche per i monumenti che la rendono unica al mondo. Sono state infatti,...

Mariagloria Fontana e il suo libro “La ragione era carnale” a Roma il 17 aprile : Mariagloria Fontana ed il suo Romanzo approdano a Roma, martedì 17 aprile, alle ore 18.00, presso la Libreria Eli di viale Somalia, 50. Uno spazio nuovo e molto accogliente per ospitare “La ragione era carnale” per Armando Curcio editore. Giovani e social network, il desiderio e la seduzione attraverso le parole di questo Romanzo di Mariagloria Fontana. Il libro è stato presentato alla Arion Feltrinelli di […]

Roma - un'altra fontana sfregiata : biciclette contro l'opera di Della Porta : Uno sfregio, l?ennesimo, in una fontana storica e dall?altissimo valore artistico. Un raid vandalico avvenuto in piena notte, in una delle piazze più in vista di Roma: piazza Della...

Roma-Barcellona - multa di 450 euro a Pallotta per il tuffo nella fontana. E lui dona altri 230mila : “Mi scuso - troppo entusiasmo” : Una multa da 450 euro e una donazione alla città di ben 230mila. Tanto è costato al presidente della Roma James Pallotta il tuffo notturno nella storica fontana dei Leoni a piazza del Popolo per festeggiare la vittoria dei giallorossi con il Barcellona. Nel clima di festa che ieri sera ha contagiato tutta la Capitale, il patron della squadra non si è risparmiato e si è buttato della fontana di piazza del Popolo. Le scuse sono arrivate stamane al ...