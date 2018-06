Rom e migranti | Moscovici a Salvini | «Rispetti lo stato di diritto o l' Ue farà valere le

“Ecco cosa voglio fare con i Rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Un asse De Magistris-Kyenge : "I migranti sbarchino a Roma" : Un'alleanza insolita , ma non troppo, . Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'eurodeputata Cécile Kyenge lanciano, ai microfoni di Radio Rock 106.6, un appello al sindaco di Roma Virginia Raggi ...

Migranti - Boldrini contro Salvini : “Si accanisce perché non è all’altezza della sfida. PRomesse che non può mantenere” : “Questo accanimento di Salvini verso i Migranti nasconde le Promesse che non può realizzare. Per rimpatriare gli immigrati irregolari ci vogliono accordi con i Paesi d’origine, non si possono ri-mandare in un non luogo. Si tratta di un accanimento disumano. Salvini è non professionale, non all’altezza della sfida”, così Laura Boldrini ex presidente della Camera intervistata questo pomeriggio a Milano. L'articolo ...

Sui migranti Parigi e Roma più vicine : Ma resta viva la tensione tra l'Eliseo e Matteo Salvini e la sua linea, quella dei porti chiusi alle Ong -

Migranti - Macron : “Asse Roma-Berlino-Vienna? Diffido di queste formule. Mai portato fortuna nella storia” : Il presidente austriaco, Sebastian Kurz, ha parlato nei giorni scorsi di un “asse dei volenterosi” tra Vienna, Berlino e Roma per la gestione dell’immigrazione. Sul punto, il presidente francese Emmanuel Macron, ha tagliato corto, ricorrendo alla storia: “Diffido di questi ‘assi’. Non hanno mai portato fortuna”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante l’incontro bilaterale a Parigi tra ...

Roma - 13enni molestate da due migranti. Residenti inferociti : La storia, al Tiburtino III, sembra ripetersi. È un destino beffardo quello che tiene sotto scacco questo fazzoletto di periferia Romana dove, di notte, non si riesce a dormire. Così accade di nuovo che decine di persone si radunino davanti ai cancelli di un centro di accoglienza per invocarne la chiusura.Era già successo in via del Frantoio, nemmeno un anno fa, ai primi di settembre. E succede ancora, oggi. La cancellata non è la stessa, ...

Roma - ragazzine 13enni molestate in strada da due albanesi : scoppia la protesta davanti al centro migranti : protesta di un gruppo di abitanti del Tiburtino III, alla periferia di Roma, l'altra sera davanti al centro di pronto intervento minori di via Venafro contro la 'permanenza degli immigrati'. La ...

Migranti - Salvini in Senato : la Ue parli adesso o taccia per sempre | Merkel : "Roma non può essere lasciata sola" : Il ministro riferisce a Palazzo Madama sulla vicenda Aquarius e non lesina critiche alla Francia. "Ama prossimo tuo? Donne e bambini in fuga, ma pure italiani che hanno perso speranza, casa e lavoro" dice.

Migranti - Merkel sta con l’Italia : “Ue non la lasci sola”‘. La carta che Roma è pronta a giocare : bloccare 3 miliardi alla Turchia : Nella partita che si gioca nell’Unione Europea sulla questione dei flussi migratori, Angela Merkel si schiera al fianco di Roma. “L’Italia per la sua posizione geografica è esposta a un numero grande di profughi e di Migranti – ha detto il portavoce della cancelliera Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulla cooperazione lanciata da Sebastian Kurz, stamattina nella capitale tedesca, fra Vienna Roma e Berlino ...

Migranti - Farnesina : accuse di Parigi compRomettono relazioni. Salta l’incontro Tria-Le Maire : Per il ministro dell’Interno «i francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di diecimila persone alle frontiere con l'Italia». La mossa del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi arriva mentre a Catania sbarcano i 932 Migranti salvati dalla Guardia Costiera durante sette operazioni di soccorso al largo della Liba. Rotunno (Unhcr Italia): preoccupati per l'accaduto...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila migranti come pRomesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...