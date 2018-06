ilfattoquotidiano

: Rom, De Magistris: “Salvini? Sta costruendo Italia dell’odio. Se alza il tiro siamo pronti alle barricate” - fattoquotidiano : Rom, De Magistris: “Salvini? Sta costruendo Italia dell’odio. Se alza il tiro siamo pronti alle barricate” - Cascavel47 : Rom, De Magistris: “Salvini? Sta costruendo Italia dell’odio. Se alza il tiro siamo pronti alle barricate”… - italianaradio1 : “Nella Costituzione c’è scritto che non puoi fare l’anagrafe degli immigrati e non puoi fare l’anagrafe/censimento… -

(Di martedì 19 giugno 2018) “Nella Costituzione c’è scritto che non puoi fare l’anagrafe degli immigrati e non puoi fare l’anagrafe/censimento ai fini della deportazione dei Rom. Domani quale sarà il prossimo editto salviniano? Sugli ebrei? Sugli omosessuali? Purtroppo questo fa il Ministro dell’Interno. Se si dice ‘I romni purtroppo ce li dobbiamo tenere’ che Paese vogliamo costruire? Il Paese dell’odio”. Sono le parole di Luigi De, sindaco di Napoli, dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini in merito al censimento per la popolazione rom. L'articolo Rom, De: “Salvini? Stadell’odio. Seilpronti alle barricate” proviene da Il Fatto Quotidiano.