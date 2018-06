Rom | Conte e il M5s intervengono e Salvini corregge il tiro | ' Non è priorità'

Censimento Rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Conte : nessuna schedatura per i Rom : 19.57 Né "schedature" né "censimenti su base etnica":sono "incostituzionali in quanto discriminatori". Così il premier Conte. Ma "individuare e contrastare" ogni "situazione di illegalità e degrado ovunque si verifichino, per tutelare la sicurezza di tutti i cittadini". "Ben vengano iniziative,già sperimentate negli anni in varie città italiane, mirate a verificare l'accesso dei bambini rom ai servizi scolastici" visto che "non di rado vengono ...

Censimento Rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Conte e Di Maio 'bacchettano' Salvini : "Altro che Rom - censimento sui raccomandati" : L'idea di Matteo Salvini di schedare le popolazioni rom in Italia ha aperto un dibattito molto acceso, sui...

Salvini : con Conte piena intesa sui Rom : 19.16 "Ho parlato con Conte, non c'è alcuna crepa nel governo,l'intesa è granitica" Così il ministro dell'interno Salvini sul 'censimento' dei rom. Chiamiamolo "controllo, verifica, o anche Giovanni; è solo una questione di rispetto del codice penale e civile",ha spiegato al premier, con il quale c'è "totale condivisione". E sottolinea: i rom non sono "priorità;lo è la sicurezza, i migranti, lavorerò con i sindaci. Sono controlli che ...

Rom - è scontro nel governo - Conte : "Salvini ha esagerato" : Il censimento dei rom annunciato da Matteo Salvini spacca per la prima volta il governo gialloverde e le due anime che lo compongono. "Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a nessuno", ha precisato immediatamente il ministro dell'Interno e vicepremier, "Il nostro obiettivo è una ricognizione della situazione dei campi rom. Intendiamo tutelare prima di tutto migliaia di bambini ai quali non è permesso frequentare la ...

