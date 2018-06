Rom - Casamonica : 'Siamo italiani - Salvini dica ciò che vuole' : "Salvini può dire quello che vuole, ma noi Casamonica siamo italiani da sette generazioni. Con due parole non può cambiare la vita delle persone". Così Luciano Casamonica, componente dell'omonima ...

SALVINI SU Rom - "FAREMO CENSIMENTO" : CASAMONICA - "RIGA DRITTO"/ Pd all'attacco - Orfini : "Registrerei fascisti" : SALVINI su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei CASAMONICA: "con noi deve rigare dritto"

Rom - Luciano Casamonica a Salvini : “Noi siamo italiani da 7 generazioni. Sono nato a Roma e mi sento Romano” : “Noi siamo italiani da 7 generazioni”. Alla proposta di censimento dei Rom lanciata da Matteo Salvini, rispondono anche i Casamonica, clan sinti della Capitale. Per Luciano Casamonica, nipote di Vittorio, per il quale nel 2015 la famiglia organizzò un funerale con Rolls Royce, carrozze e le musiche del Padrino, il ministro dell’Interno “può dire quello che vuole” ma “con due parole non può cambiare la vita ...

Salvini su Rom - "Faremo censimento - gli italiani dobbiamo tenerli"/ Casamonica : "Con noi deve rigare dritto" : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"

Roma - 48enne difende il figlio : i Casamonica lo pestano : Chiedeva soltanto che suo figlio fosse lasciato in pace ma, a farne le spese è stato proprio lui. Un uomo di 48 anni è stato aggredito da un minorenne figlio di un Casamonica, la famiglia di rom che comanda sul quartiere Romanina.Ed è proprio in un tratto di via Libero Leonardi, una traversa di via Ciamarra, che si trova proprio in quel quartiere che, poi, è lo stesso dove sono stati arrestati gli esponenti dei Casamonica responsabili del ...

Roma - minore Casamonica massacra 48enne/ Ultime notizie : aveva invitato i bulli a lasciare in pace il figlio : Roma, minore Casamonica massacra di botte un uomo di 48 anni che aveva chiesto ai bulli di non dare più fastidio al figlio. Aggressione violenta alla Romanina.

Mafia a Latina - blitz al clan Di Silvio/ Ultime notizie - 25 arresti alla famiglia Rom cugini dei Casamonica : Latina, blitz anti Mafia contro il clan Di Silvio: Ultime notizie, 25 arresti alla famiglia criminale cugini dei Casamonica a Roma. I reati e la "novità" delle accuse mafiose

Mafia - scacco matto al clan Di Silvio - cugini dei Casamonica : 25 arresti tra Roma e Latina : scacco matto al clan Di Silvio. Con l’accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso 25 persone appartenenti alla famiglia Rom sono finite in manette questa mattina nell’ambito di un’operazione della polizia di stato coordinata dalla Dda della procura di Roma. ...

Romanina - lezioni di legalità dopo aggressione dei Casamonica : “Servono reti alternative alla malavita” : Bambini a scuola di giornalismo e legalità. “Il modo migliore per non far spegnere la luce sulla Romanina”, il quartiere di Roma est roccaforte del clan dei Casamonica, teatro del violento pestaggio del giorno di Pasqua ai danni di un barista della zona e di una avventrice per lo più disabile. La Rete dei Numeri Pari, Libera, la Rete Nobavaglio, Articolo 21, DaSud, insomma “quelli del Roxy Bar” – dai “caffè della legalità” che i ...

Roma : torna in galera uno dei membri clan Casamonica : Roma: Guido Casamonica aveva accettato ruolo in Croce rossa Roma -Di nuovo in cella Guido Casamonica. Il 43enne è stato arrestato ieri dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. L’uomo, dopo aver usufruito di un permesso a Roma, non si è presentato negli uffici del Commissariato per il controllo di rito. Solo qualche giorno fa il nome di Guido Casamonica era tornato sulla stampa nazionale. Perché il direttore del ...