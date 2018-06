ROBERTO MARONI | INCARICO EX COLLABORATRICE | CONDANNATO L' ex Ministro | Un colpo al

ROBERTO MARONI - incarico ex collaboratrice : condannato a un anno/ L'ex Ministro : "Sarò assolto in appello" : Roberto Maroni, aiuti a ex collaboratrici: condannato a un anno e a 450mila euro di multa. “Deluso ma non mi scoraggio”, la reazione delL'ex governatore lombardo. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 21:25:00 GMT)

Di cosa era accusato l'ex presidente della Regione Lombardia - ROBERTO Maroni : I giudici della quarta sezione penale di Milano hanno condannato l'ex Governatore lombardo Roberto Maroni a un anno di carcere. È stato riconosciuto colpevole solo di uno dei due reati che gli ...

ROBERTO MARONI - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

ROBERTO MARONI condannato a un anno. Avrebbe fatto pressioni per fare ottenere un incarico a una collaboratrice : Il Tribunale di Milano ha condannato a un anno e a 450 euro di multa Roberto Maroni, ex presidente della regione Lombardia ed ex ministro dell'Interno, tra gli imputati per la vicenda con al centro presunte pressioni indebite per far ottenere un viaggio a Tokyo e un contratto di lavoro a due sue ex collaboratrici ai tempi del suo incarico al Viminale, Maria Grazia Paturzo e Mara Carluccio.Maroni è stato riconosciuto colpevole solo di uno ...

ROBERTO MARONI - l'incoronazione di Salvini da Lucia Annunziata : 'Così cambia la storia dell'Europa' : Ospite a In mezz'ora di Lucia Annunziata su Raitre, Maroni ha spento sul nascere le speranze della direttrice dell' Huffingtonpost di far scoppiare una polemica nel mondo leghista. Maroni sostiene ...

ROBERTO MARONI a 1/2h in più : "Se M5s infiltra furbetti il Governo rischia" : "Salvini sta gestendo un dossier complicatissimo come quello sull'immigrazione con determinazione e con forza, quelle che andavano fatte, con l'appoggio del Governo e del premier. Se Mattarella non ha detto nulla sul caso Aquarius, vuol dire che Salvini non ha fatto nulla contro le convenzioni internazionali. Sta facendo le cose giuste, e può dare inizio a una riforma vera sugli accordi che regolano la gestione dell'immigrazione". ...

ROBERTO MARONI - la profezia da brividi : 'Perché Matteo Salvini rischia di fare la fine di Angelino Alfano' : Matteo Salvini ha due alternative: o lascia la poltrona di segretario della Lega facendo 24 ore su 24 il ministro dell'Interno o rischia di fare la fine di Angelino Alfano . L'ex governatore della ...

ROBERTO MARONI avverte Matteo Salvini : 'Immigrati? Il Viminale non deve fare proclami' : 'L 'immigrazione è un tema complicato. Rimandare a casa i migranti non è così semplice. Devono essere rimandati nei Paesi di origine, non di provenienza. Con la Tunisia è facile, non con la Libia. ...

ROBERTO MARONI : "Salvini non può fare il ministro e il segretario" : Il ruolo di ministro dell'Interno, che Matteo Salvini si appresta a ricoprire, è "incompatibile" con quello di segretario della Lega. Lo sottolinea il governatore della Lombardia, Roberto Maroni, in un'intervista a La Stampa, dove aggiunge: "Si rischia di creare dei problemi di cortocircuito e questa è una cosa che Matteo non aveva considerato". Maroni spiega che "il ruolo" di ministro dell'Interno "deve essere istituzionale e ...

ROBERTO MARONI - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della Lega' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Eugenio Scalfari lancia ROBERTO MARONI premier : 'Circola quest'ipotesi. Perché è una buona soluzione' : Nella sua consueta lenzuolata domenicale su Repubblica , Eugenio Scalfari lancia un appello a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : 'Un nome credibile per Mattarella'. Insomma, il fondatore si auspica che ...

ROBERTO MARONI : "Matteo Salvini faccia il leader del centrodestra e torni al voto. Meglio del governo con Di Maio" : Matteo Salvini deve fare il leader del centrodestra e tornare il prima possibile al voto. Altro che governo con il Movimento 5 stelle. Parola del leghista Roberto Maroni che intervistato dal Foglio dà la sua lettura della situazione politica e del tentativo del leader del Carroccio di andare al governo con Luigi Di Maio.Se Salvini vuole essere il capo del centrodestra allora deve governare con il centrodestra. Bisognerebbe dunque lasciar ...

Matteo Salvini - ROBERTO MARONI lo avverte su Libero : 'Di Maio? Non fidarti del M5s'. Conseguenze rovinose : La trattativa Lega-M5S , il ritorno di Berlusconi , il ruolo di Mattarella e il futuro del centrodestra. È un Roberto Maroni a tutto tondo quello che si confessa a Libero e che, come d'abitudine, non ...

Governo Lega-M5s - Giulio Tremonti o ROBERTO MARONI : le ultime ipotesi sul premier : La prima porta a Giulio Tremonti , ex ministro dell'Economia, euroscettico e vicino alla Lega. Dunque una seconda pista, ancor più clamorosa: Roberto Maroni , che viene indicato da Il Giornale . ...