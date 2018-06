Riso | non basta l' Ue ad aiutare i produttori italiani

Mancini : “all’inizio non ero positivo ma var ha Risolto tanti problemi” : “All’inizio non ero molto positivo sul Var ma credo abbia migliorato, sono stati risolti tanti problemi”. E’ il giudizio sull’introduzione della video assistant referee del ct dell’Italia, Roberto Mancini, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. (AdnKronos) L'articolo Mancini: “all’inizio non ero positivo ma var ha risolto tanti problemi” sembra essere il primo su ...

Salvini blocca il Riso asiatico : "Non faremo più gli zerbini" : Non solo immigrazione: adesso Matteo Salvini dice basta anche al cibo 'italiano' importato dall'estero, come riso e formaggi. 'La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini', ha detto il ministro ...

Fondi europei : "la regione Umbria non riesce ad utilizzare neppure le poche Risorse di cui potrebbe disporre" - per Squarta - portavoce ... : UMWEB, Perugia. "Mettendo a frutto solo il 20 percento delle risorse comunitarie di cui potrebbe disporre la regione Umbria si dimostra incapace di dare risposte a settori chiave dell'economia e della società umbra". Lo afferma il portavoce delle opposizioni di Centrodestra a Palazzo Cesaroni, Marco Squarta, commentando i dati della Banca d'Italia relativi all'utilizzo dei Fondi ...

13 Monumenti In Giro Per Il Mondo Che Celano Misteri Ancora Non Del Tutto Risolti : E così, nel corso degli ultimi secoli abbiamo scoperto costruzioni incredibili, erette dai nostri antenati, in modi che la scienza e l'archeologia non riescono a spiegare del Tutto. Attorno a questi ...

La crisi con Iannone ed un sorRiso per Stefano - Belen più rilassata che mai accanto a De Martino [GALLERY] : Belen Rodriguez avvistata a Milano più solare che mai con l’ex marito Stefano De Martino: la showgirl in crisi con Iannone, sorride accanto al padre di Santiago Solo per il bene di Santiago? È questo il dubbio insinuato dal settimanale ‘Chi‘, che pubblica in esclusiva le foto di Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme. I due passeggiano per Milano con il figlio e sembrano più sereni e complici che mai. Che i rapporti tra ...

Tajani - se non si Risolve problema migranti - l'Ue è a rischio : "Questo è un cambiamento della politica italiana che non è difendibile", ha aggiunto Bullmann. Si è espresso anche il leader del gruppo Alde al Parlamento europeo Guy Verhofstad : "Non dobbiamo ...

Aquarius : Madrid e Parigi criticano l'ItaliaTajani : Ue rischia se non si Risolve il nodo : Sta raggiungendo il "porto sicuro" di Valencia gran parte dei migranti della nave ferma in acque maltesi. Il caso è politico: i socialisti europei attaccano Salvini, la Spagna minaccia di denunciare l'Italia e il partito di Macron definisce "vomitevole" la posizione di Roma.

Vittorio Feltri : 'Immigrati? Come Risolvere per sempre la questione'. Non solo porti chiusi : una soluzione durissima : Un breve intervento per mettere le cose in chiaro una volta per sempre. In Italia sono ripresi gli sbarchi di profughi e la sinistra ne gode, perché sarebbe la dimostrazione che perfino Salvini non è ...

Oneplus 6 potrebbe non essere lo smartphone più sicuro. L'azienda al lavoro per Risolvere un grave 'bug' di sistema : ... hanno guadagnato il parere favorevole di una larga fascia di utenti , in particolare quelli più affezionati al mondo dell'high tech, . Nonostante Oneplus 6 sia, al giorno d'oggi, uno tra gli ...

Il medico di Lampedusa : “Non deve essere Malta a Risolvere il problema” : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Finiamola con questo discorso di Malta, certo l’isola ha le sue responsabilità, ma mica può risolvere tutti i problemi dell’immigrazione. Bisognerebbe intervenire presso l’Unione europea e non intraprendere questa brutta strada che non ci fa onore, perché verremo criticati da tutto il mondo. Provo tanta, tanta rabbia”. Lo ha detto all’Adnkronos Pietro Bartolo, il medico di ...

Migranti : Bartolo - non deve essere Malta a Risolvere il problema ma l’Ue (2) : (AdnKronos) – Ma Pietro Bartolo non risparmia critiche neppure al governo precedente, con il ministro dell’Interno Marco Minniti che aveva fatto gli accordi con la Libia. “Io ero orgoglioso di essere italiano – dice – Ma da quel momento in poi è tutto cambiato. Stiamo vedendo cose che non hanno né tesata né coda, spero e mi auguro che il nuovo governo faccia qualcosa di positivo. Il premier Conte è bene che faccia ...

