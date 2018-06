Riki | con il singolo Polaroid arriva il settimo disco di platino

Riki / Video - in Piazza Duomo la conferma tra i fenomeni del 2018 (Radio Italia Live) : A poche ore dal successo di Live e Summer Mania, RIKI salirà sul palco di Radio Italia Live per esibirsi sulle note dei suoi ultimi successi. Sui social, intanto, Francesco Facchinetti...(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:11:00 GMT)

Riki in Piazza Duomo con Tremo e Mal di testa - tra i fenomeni con Thomas e Maneskin : Riki in Piazza Duomo per Radio Italia Live - Il Concerto. Riccardo Marcuzzo fa parte della sezione dell'evento dedicata ai giovani artisti emergenti nostrani, i "fenomeni", visti in TV grazie alla loro partecipazione ad alcuni dei talent show più seguiti. Oltre a Riki in Piazza Duomo ci sono Thomas, proveniente dalla stessa edizione di Amici di Maria De Filippi, e il gruppo dei Maneskin, da X Factor 2017. Il primo ad esibirsi in ordine di ...

Al via l’instore tour di Riki per Live & Summer Mania : gli eventi firmacopie con il nuovo album : L'instore tour di Riki per l'album Live & Summer Mania parte oggi, venerdì 15 giugno 2018. Il vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi 2017 non si è ancora fermato e dopo un Ep d'esordio e l'album successivo di inediti, Mania, rilascia oggi il terzo progetto discografico: un album estivo. Live & Summer Mania è la terza pubblicazione di Riki in un anno e contiene l'inedito estivo feat. CNCO dal titolo Dolor de cabeza, ...

Riki contro Gabbana per Selena Gomez : i dettagli dello scontro : Perché Riki Riccardo Marcuzzo e Stefano Gabbana hanno litigato? C’entra Selena Gomez Riccardo Marcuzzo, vero nome di Riki, è un cantante diventato famoso grazie al talent show Amici di Maria De Filippi. Riki ha deciso di schierarsi contro Stefano Gabbana, il famoso stilista. Gabbana ha fatto un commento non molto carino sotto una foto di […] L'articolo Riki contro Gabbana per Selena Gomez: i dettagli dello scontro proviene da Gossip ...

Wind Music Awards 2018 : la scaletta della seconda puntata. Giorgia canta la sigla - ci sono anche i Maneskin e Riki : Giorgia ai Wind Music Awards 2018 Su Rai 1 continuano i Wind Music Awards 2018 con la seconda puntata. Gli artisti Musicali di maggior successo dell’ultimo anno si alternano sul palco dell’Arena di Verona, accolti e premiati dai conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Wind Music Awards 2018: scaletta seconda puntata, martedì 12 giugno Questa sera, subito dopo il Tg1 delle 20.00, va in onda il secondo appuntamento della kermesse ...

Riki fidanzato con Sara Gotti : "Tutti mi dicono di tenerla stretta" : Riki, da qualche settimana, è uscito allo scoperto confessando, alle fan, di essersi ufficialmente fidanzato con Sara Gotti, una ragazza di 22 anni di Milano, che gli ha letteralmente rubato il cuore come confessato a 'Vanity Fair': L’ho conosciuta a gennaio a una festa. Non so dire ancora se sia una storia super seria ma tutti mi dicono di tenermela stretta. Lei è l’unica a cui non frega niente dei follower, anzi si vergogna. L’ho portata ...

La Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti il 30 maggio in tv : in campo anche Riki - Ermal Meta e Benji e Fede : Questa sera su Rai Uno la Partita del Cuore con la Nazionale Cantanti contro i Campioni del Sorriso: il tradizionale evento sportivo andrà in onda mercoledì 30 maggio dallo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La ventisettesima edizione della Partita del Cuore, quest'anno, è totalmente dedicata a Fabrizio Frizzi, conduttore Rai scomparso a marzo. Infatti, il ricavato dalla Partita di questa sera a Genova sarà devoluto all'Airc, associazione ...

Lauren canta con Riki : video del duetto inedito e degli incontri dalle casette di Amici di Maria De Filippi : Lauren canta con Riki la canzone Tremo. Il cantante, vincitore in carica della categoria canto di Amici di Maria De Filippi, ha fatto ritorno nel programma per presentare il nuovo singolo nella puntata di domenica 27 maggio. Riki ha cantato Dolor de cabeza mentre la ballerina Lauren danzava poi è andata a trovarla in casetta, dove è stato sorpreso da un duetto inedito sulle note di Tremo. Riccardo Marcuzzo si è recato nella casetta blu e ...

Riki - Riccardo Marcuzzo : “Quando Maria De Filippi si è arrabbiata con me” : Riccardo Marcuzzo: Riki di Amici racconta di quella volta in cui Maria De Filippi si è arrabbiata con lui Da quando Riki è uscito da Amici per lui si sono spalancate le porte del successo. Ragazze e ragazzine di tutte le età lo seguono appassionate in giro per l’Italia ed oggi la loro dedizione continua […] L'articolo Riki, Riccardo Marcuzzo: “Quando Maria De Filippi si è arrabbiata con me” proviene da Gossip e Tv.

Amici 17 - la De Filippi consegna il doppio disco di platino a Riki : doppio disco di platino per Riki, il suo album ' Mania ' ha raggiunto le 100.000 copie vendute in versione fisica e digitale dal momento del rilascio. La consegna di questo riconoscimento prestigioso ...

L’esibizione di Lauren con Riki e l’omaggio a Sophia Loren con Christian De Sica : video dalla semifinale : Lauren con Riki ad Amici di Maria De Filippi, nell'esibizione durante la seconda sfida a squadre della semifinale di domenica 27 maggio. Il cantante, vincitore del circuito Canto di Amici lo scorso anno, è tornato nella scuola di Mediaset per esibirsi in Tremo e Dolor De Cabeza. Nella prima prova, la ballerina ha gareggiato contro Irama in duetto con Ornella Vanoni. Per la squadra dei Blu, Lauren si è esibita in un omaggio a Sophia Loren con ...

Riki e Benji e Fede ai Wind Music Awards con Maneskin - Ultimo e Federica Carta : aggiornamento ospiti : Benji e Fede ai Wind Music Awards per ritirare premi legati al nuovo album, Siamo Solo Noise, che presenteranno in tour in estate. Il nome del duo modenese non è l’unico che si aggiunge oggi al cast in fase di sviluppo. Sul palco dell’Arena di Verona sono attesi anche Riki e i Maneskin. Ci sarà poi la cantante Federica Carta, che ha appena rilasciato il suo disco d’esordio. Ai Wind Music Awards è in programma anche la partecipazione di ...

Proposta di collaborazione per Riki a The Voice 2018 con un brano nel nuovo album di J-Ax : Arriva una Proposta di collaborazione per Riki a The Voice 2018 dopo l'eliminazione dalle Battles. Il giovane talento sardo ha infatti ricevuto un premio di consolazione da parte di J-Ax che, stimandolo come rapper, ha richiesto che partecipasse a un brano del suo prossimo disco da solista. Riccardo Giacomini aveva convinto immediatamente J-Ax fin dalle Blind Auditions, riconoscendolo come un ragazzo con il quale aveva già collaborato in ...

Amici 17 - intervista esclusiva al ballerino Daniele Rommelli : "Amo ballare. Le critiche di Riki? Io volevo stare con Lauren" : Dagli esordi al talent show di Maria De Filippi. Daniele si è raccontato, rivelandoci i suoi sogni e i progetti futuri.