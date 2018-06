Rifiuti | presidente Ama | Stiamo lavorando a soluzione

Nei guai l'ex presidente dell'azienda dei Rifiuti : Viareggio: Bertuccelli andrà di nuovo a processo per peculato a causa di alcuni rimborsi con Latina Ambiente

Zingaretti : ringrazio Presidente Puglia e Giunta per trasferimento Rifiuti : Roma: via libera a trasferimento 150 tonnellate al giorno per 30 giorni Roma – Via libera dalla Regione Puglia al conferimento di 150 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno per trenta giorni dalla città di Roma. Di seguito le parole di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. “Apprezzo la disponibilità del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e della sua Giunta che ringrazio. Un gesto di solidarietà ...

Mattarella - Salvini-Di Maio : “No a governo neutrale”/ Ma il Presidente non si scompone : Rifiuti "prevedibili" : La mossa di Mattarella: "governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 08:16:00 GMT)