Rifiuti : AnciSicilia chiede confronto con Regione - ordinanza non è sostenibile (2) : (AdnKronos) - Per l'Associazione dei comuni siciliani "minacciare di commissariare i comuni non è certamente un segnale positivo nella costruzione di un clima favorevole alla risoluzione di un problema complesso come quello della gestione integrata dei Rifiuti. Dalla Regione -concludono- a differenz