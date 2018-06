Rifiuti | AnciSicilia chiede confronto con Regione | ordinanza non è sostenibile 2

liberoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) (AdnKronos) - Per l'Associazione dei comuni siciliani "minacciare di commissariare i comuni non è certamente un segnale positivo nella costruzione di un clima favorevole alla risoluzione di un problema complesso come quello della gestione integrata dei. Dalla-concludono- a differenz