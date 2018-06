Ricerca | nasce a Firenze il laboratorio sulle sindromi mielodisplastiche

Alimenti : dalla Ricerca italiana nasce “Well-Bred” - il pane viola che fa bene alla salute : Un pane viola a lievitazione naturale, con tre “super ingredienti” che lo rendono un prodotto in grado di coniugare gli elementi dell’innovazione e quelli della tradizione: è nato “Well-Bred”, il pane dal caratteristico colore dato dalle patate viola, ricco di antiossidanti, a prolungata conservabilità e adatto a consumatori con esigenze particolari (intolleranti al glutine, vegani, ipertesi, ecc.). Il prodotto è il frutto degli studi del gruppo ...

Ricerca : nasce Joint Research Center Mems Lab su micro e nanotecnologia : Milano, 11 giu. (AdnKronos) – Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e il presidente del Gruppo Analogici, Mems e Sensori di STmicroelectronics, Benedetto Vigna, hanno concluso oggi un accordo per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra università e impresa. nasce il nuovo Joint Research Center Mems Lab, laboratorio all’avanguardia che rafforza la presenza del Politecnico di Milano nel Campus di Città Studi. ...

Ricerca : nasce Joint Research Center Mems Lab su micro e nanotecnologia : Milano, 11 giu. (AdnKronos) – Il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, e il presidente del Gruppo Analogici, Mems e Sensori di STmicroelectronics, Benedetto Vigna, hanno concluso oggi un accordo per sviluppare ulteriormente la collaborazione tra università e impresa. nasce il nuovo Joint Research Center Mems Lab, laboratorio all’avanguardia che rafforza la presenza del Politecnico di Milano nel Campus di Città Studi. ...

Space economy - in SDA Bocconi nasce centro Ricerca dedicato See Lab : Per studiare l'economia dello spazio, ovvero le ricadute economiche delle attività spaziali, …

Ricerca - Enea : nasce il 'campus delle energie' : Roma, 15 mag. , askanews, nasce il 'campus delle energie' dell'Enea nel Centro Ricerche Casaccia, alle porte di Roma, grazie al premio istituito dai celebri marchi di orologi 'Hausmann & Co e Patek ...

Ricerca - ENEA : nasce il “campus delle energie” grazie al Premio “Hausmann & Co – Patek Philippe” : nasce il “campus delle energie” dell’ENEA nel Centro Ricerche Casaccia, alle porte di Roma, grazie al Premio istituito dai celebri marchi di orologi “Hausmann & Co e Patek Philippe”, che assegna riconoscimenti anche a giovani Ricercatori dell’Agenzia distintisi nei settori energia, nuove tecnologie, sicurezza alimentare, salute, ambiente e clima. “Questo riconoscimento rappresenta un investimento concreto nella Ricerca scientifica e ...

Calcio - come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla Ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

Cambiamenti climatici : nasce a Venezia il più grande centro di Ricerca italiano : Si chiama CMCC@Ca’Foscari ed è il più grande centro accademico di ricerca sui Cambiamenti climatici in Italia, nasce dalla partnership strategica tra Università Ca’ Foscari Venezia e la Fondazione CMCC – centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici. Con sede al VEGA – Parco Scientifico e Tecnologico di Marghera Venezia, la task force multidisciplinare vede lavorare insieme climatologi, economisti, chimici, statistici per ...

Ricerca e imprese più vicine - nasce University for Innovation : nasce il primo progetto in Italia per la valorizzazione della Ricerca interuniversitaria. È stata presentata questa mattina, presso la Fondazione Bassetti di Milano, University for Innovation (U4I), la Fondazione costituita dalle Università di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia. “There is no progress without Innovation: we need to turn ideas into projects, and projects into progress.” Con questa vision si presenta U4I la Fondazione che si propone ...

Valorizzare la Ricerca - nasce University for innovation : nasce il primo progetto in Italia per la valorizzazione della ricerca interuniversitaria . È stata presentata questa mattina, presso la Fondazione Bassetti di Milano, University for innovation , U4I, ,...