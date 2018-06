Rete4 | Nicola Porro pronto allo sbarco in prime time

davidemaggio

(Di martedì 19 giugno 2018)todo cambia. Anzi, cambierà. Oltre al debutto di Roberto Giacobbo, al nuovo impegno di Barbara Palombelli e al possibile arrivo di Gerardo Greco alla guida del Tg4, sul canale diretto da Sebastiano Lombardi verrà rinnovato e potenziato l’approfondimento politico., infatti, approderà sulla rete con un nuovo programma in. Il giornalista, che alcuni davano vicino al ritorno in Rai, non solo resterà a Mediaset ma raddoppierà il proprio impegno televisivo: assumerà infatti la conduzione di una nuova trasmissione in prima serata su, di cui in questi giorni – in vista della presentazione dei palinsesti del Biscione – si stanno definendo i dettagli ed il giorno della messa in onda, che potrebbe essere il giovedì. In tempi non sospetti, a prospettare un progetto in prima serata perera stato lo stesso Direttore Generale ...