Reggio Emilia | ancora un' aggressione alle Reggiane | in ospedale due nigeriani

Dà fuoco alla cella e inneggia all'Isis a Reggio Emilia - Salvini : Sconti la pena in Tunisia : Il ministro dell'Interno, ripubblicando un articolo della Gazzetta di Reggio, commenta il caso del detenuto che ha dato fuoco alla sua cella e aggredito gli agenti: Sentirò il ministro della Giustizia ...

Reggio Emilia - rischia di investire un bimbo in retromarcia : rissa furibonda. Diversi feriti : Una macchina in retromarcia avrebbe rischiato di investire un bimbo in un parcheggio nella frazione Cavazzoli. I genitori si sono lamentati con il 55enne alla guida ed è finita male. Sono dovuti intervenire i poliziotti per separare i contendenti, finiti tutti al pronto soccorso.Continua a leggere

Reggio Emilia - Ermal Meta - Caparezza e i Negrita Al Lime Space : Lime Space è la naturale evoluzione del progetto Lime Theater di Medials, per dare vita in un luogo strategico della città a uno spazio per spettacoli, manifestazioni culturali e di intrattenimento ...

Reggio Emilia - carabinieri sequestrano arsenale : 3 arresti : Reggio Emilia, carabinieri sequestrano arsenale: 3 arresti Reggio Emilia, carabinieri sequestrano arsenale: 3 arresti Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, carabinieri sequestrano arsenale: 3 arresti proviene da NewsGo.

Volley : A2 Maschile - Reggio Emilia risolve la crisi tecnica con Mastrangelo : Mastrangelo ha iniziato la sua carriera nel '94 come Assistente Allenatore per la formazione dell' ASPC Gioia del Colle e da allora ha ormai macinato un'esperienza ventennale nel mondo della ...

Reggio Emilia - “abusi su bambina di 4 anni” : pensionato di 67 anni ai domiciliari : Un pensionato di 67 anni è stato arrestato su ordine del gip di Reggio Emilia con l’accusa di aver abusato di una bimba che si trovava in villeggiatura assieme ai genitori. Il reato contestato all’uomo, arrestato dai carabinieri di Castelnovo Monti, è violenza sessuale aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti l’episodio sarebbe avvenuto a metà del mese di maggio. I familiari della vittima hanno riferito che la ...

Reggio Emilia - abusi su una bimba di 4 anni : arrestato vicino di casa della piccola : Violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 4 anni. Con questa accusa è stato arrestato un pensionato di 67 anni residente in un Comune dell’Appennino. Secondo quanto ricostruito, la bimba si trovava nel cortile a giocare quando sarebbe stata avvicinata dall'uomo che le avrebbe spinto un oggetto nella zona anale per poi chiederle di baciargli le zona intime.Continua a leggere

Volley : A2 Maschile - si separano le strade di Held e Reggio Emilia : Reggio Emilia- Si separano e strade della Conad Reggio Emilia e di Henk Jan Held . La società reggiana ed il tecnico, stando al comunicato diffususo dal club, non hanno trovato una linea comune in ...

Volley : A2 Maschile - Marco Fabroni è il regista di Reggio Emilia : Reggio Emilia- La Conad Reggio Emilia mette a segno il primo colpo di mercato per la stagione 2018-2019 e che colpo! A Reggio Emilia approda Marco Fabroni , palleggiatore d'esperienza reduce dalla ...

Volley : A2 Maschile - Reggio Emilia si affida alle mani di Fabroni : Reggio Emilia- La Conad Reggio Emilia sistema la regia in vista del prossimo campionato acquistando uno dei pezzi forti nel ruolo del campionato di A2. Il palleggiatore della formazione Emiliana sarà ...

Reggio Emilia - "Ti denuncio per stupro". Diciottenne ricatta ristoratore : Reggio Emilia, 10 giugno 2018 - "O mi dai i soldi o racconto ai carabinieri che mi hai violentata". Una ricattatrice di lungo corso a soli 18 anni , la giovane di Reggio Emilia che ha fatto passare ...

Reggio Emilia - acquisti online con carte clonate : sgominata banda : Reggio Emilia, acquisti online con carte clonate: sgominata banda Reggio Emilia, acquisti online con carte clonate: sgominata banda Continua a leggere L'articolo Reggio Emilia, acquisti online con carte clonate: sgominata banda proviene da NewsGo.

u.e. presidente marini partecipa a Reggio Emilia a workshop "scuola di democrazia"; presenti 110 ragazzi rappresentativi dei 28 stati dell'... : ... della socialdemocrazia perché è pur vero che l'Europa così come è non va bene, e spetta noi progressisti " ha sottolineato - rimettere al centro delle istituzioni europee la politica, magari ...

Cereda e Costanza espongono a Reggio Emilia : La doppia personale si intitola "La sostanza del ricordo" e sarà inaugurata l'8 giugno. Visitabile da martedì a domenica