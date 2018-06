Reddito di cittadinanza | Martina | “Conte ha chiesto a Merkel risorse dell’Unione europea

Tria “Reddito di cittadinanza ok - no assistenzialismo”/ Def passa a Camera : “calo debito - bilancio più solido” : Ministro Tria in Aula per il Def (via libera dalla Camera): "reddito di cittadinanza ok, ma niente assistenzialismo. Consolidare il bilancio e il calo del debito" (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Tria : Reddito di cittadinanza avrà ruolo centrale - no assistenzialismo - : Il ministro dell'Economia, nella discussione sul Def, ha detto che la misura - cara al M5s - è volta a "contrastare le sacche di povertà tramite "integrazione nel mercato del lavoro". Poi, parlando della crescita, ha ...

Reddito di cittadinanza - Conte : ‘Tema cruciale del mio governo’ : Di Pensioni e Reddito di cittadinanza ha parlato nei giorni scorsi il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Ieri anche il premier Giuseppe Conte, a Berlino, ha parlato di una delle misure più attese dagli elettori del Movimento 5 stelle soprattutto nel Sud Italia. Il premier conferma gli impegni presi dai pentastellati in campagna elettorale e messi nero su bianco nel contratto di Governo stipulato con la Lega di Matteo Salvini che ieri ha ribadito ...

Conte - 'Reddito cittadinanza è cruciale' : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "Tema cruciale del mio governo è la lotta alla povertà e il reddito di cittadinanza, la riforma dei centri per l'impiego, che si inseriscono in una serie di riforme strutturali".

Conte vola a Berlino : "Reddito di cittadinanza cruciale". Merkel : "Pronti a collaborare" : "L'Italia farà pesare la sua voce per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il Reddito di cittadinanza". Secondo fonti di Palazzo Chigi citate da AdnKronos, il viaggio a...

Conte - 'Reddito cittadinanza è cruciale' : ANSA, - ROMA, 18 GIU - "Tema cruciale del mio governo è la lotta alla povertà e il reddito di cittadinanza, la riforma dei centri per l'impiego, che si inseriscono in una serie di riforme strutturali".

Conte a Berlino : Reddito cittadinanza e lotta a povertà priorità : Berlino, 18 giu. , askanews, La 'lotta alla povertà', il 'reddito di cittadinanza', la 'riforma dei centri di impiego' e il reinserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro 'è una nostra priorità' e l'Europa 'è essenziale sul piano finanziario e anche nel metodo'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni alla …

Conte vede Merkel a Berlino : fondi Ue anche per Reddito di cittadinanza : Il premier Giuseppe Conte è a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel. Priorità del governo italiano sono il lavoro e la lotta alla povertà. È questo, a quanto si apprende da fonti del ...

Conte dalla Merkel : chiederemo fondi Ue per Reddito di cittadinanza : L'Italia farà pesare la sua voce al Consiglio Ue per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il reddito di cittadinanza. Lo riferiscono fonti di ...

Conte da Merkel a Berlino : fondi Ue per Reddito cittadinanza : Berlino, 18 giu. , askanews, L'assicurazione che il governo si impegnerà in 'una serie di riforme per rendere piu competitivo il sistema Paese', ma anche la determinazione di procedere su un punto ...

E Conte chiede alla Merkel fondi per il Reddito di cittadinanza : Conte si appresta adn incontrare Angela Merkel. Il vertice tra Germania e Italia, il primo del premier giallo-verde, avrà alcuni temi centrali sul tavolo. Primo tra tutti, la questione immigrazione. Le mosse di Matteo Salvini e la chiusura dei porti alla Aquarius hanno riaperto un fronte che da qualche mese era finito un po' in secondo piano. Ora anche Berlino, col ministro dell'Interno Seehofer prepara i respingimenti. È un cambio di linea non ...

Reddito di cittadinanza (e non solo) : Conte pensa ad un fondo Ue e cerca l'appoggio della Merkel : Dopo aver incontrato il presidente francese Macron, il premier Giuseppe Conte, è volato a Berlino dove è in programma l'incontro bilaterale tra Italia e Germania. Gli argomenti sul tavolo? Il tema in cima all&rsquo...

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona e lavoro : “Fondi Ue per il Reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...

Vertice Germania-Italia - Conte a Berlino Tra i temi migranti - eurozona - lavoro : “Fondi Ue per il Reddito di cittadinanza” : Cercare un fronte comune nella gestione dei flussi migratori, ma anche nella lotta alla povertà. Saranno due i temi sui quali Giuseppe Conte giocherà a Berlino la partita dell’Italia nell’incontro con Angela Merkel. “È chiaro che l’immigrazione sarà una parte importante del colloquio di oggi. L’Italia, anche per la sua posizione geografica, è uno dei paesi più colpiti, e per questo anche un partner con il quale andare avanti ...