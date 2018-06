RED CANZIAN Canto alla vita dopo la malattia | “Grazie a Dio e ai medici” Con il cuore

Marco Armani/ Omaggio a Pino Daniele con RED CANZIAN su "Yes i know my way" (Ora o mai più) : Marco Armani, l'artista finito nell'anonimato prova a rilanciarsi con al timone l'ex Pooh Red Canzian. Cosa canteranno insieme durante la puntata di stasera su Rai Uno? (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:21:00 GMT)

Ora o mai più/ Diretta e classifica seconda puntata : RED CANZIAN promette scintille! (15 giugno) : Ora o mai più, anticipazioni del 15 giugno: classifica e eliminato della seconda puntata. Francesca Alotta al posto di Donatella Milani costretta ad abbandonare il programma.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:27:00 GMT)

RED Canzian/ Le sue abilità artistiche hanno messo in difficoltà Marco Armani (Ora o mai più) : Red Canzian, la forza del lavoro del coach per risollevare l'allievo Marco Armani, vittima di feroci critiche nel corso del talent show (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Ufficiale il nuovo tour di RED CANZIAN dedicato al jazz : biglietti in prevendita e prime date : Il nuovo tour di Red Canzian è finalmente Ufficiale. Dopo l'annuncio di un progetto collaterale a Testimone del tempo, l'ex bassista dei Pooh è finalmente pronto a tornare sul palco con qualcosa di completamente nuovo e che coinvolge 30 professori d'orchestra. I biglietti per assistere alle prime date sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Come di consueto, sarà disponibile la modalità di ritiro sul ...

RED CANZIAN : "Vasco Rossi ha imparato dai Pooh. Non dimenticherò mai la parmigiana della mamma di Battiato" : Le radio passano la sua ultima canzone "La notte è un'alba" estratta dall'album pubblicato a febbraio "Testimone del tempo". Red Canzian, 66 anni, è stato dal 1973 il bassista dei Pooh e oggi si gode la sua vita da autore solista. In un'intervista a Libero racconta del suo "rock curato, preciso" in un'intervista a Libero."Sono nato in un'epoca in cui i ragazzi ascoltavano il rock ed era normale desiderare una chitarra elettrica e ...

Ora o mai più : RED CANZIAN ha rischiato di perdere la voce : Red Canzian, Ora o mai più: il cantante ha rischiato di perdere la voce a causa del tumore Stasera, alle 21:25 circa, debutta su Raiuno il talent musicale Ora o mai più. Ideato da Carlo Conti, il programma sarà condotto da Amadeus. Gli otto concorrenti di Ora o mai più, cantanti finiti nel dimenticatoio per vari motivi, saranno affiancati da altrettanti coach. Tra questi spicca il nome di Red Canzian, ex cantante e bassista dei Pooh. Red ...

Anche RED CANZIAN - Marco Masini e Patty Pravo tra i coach di Ora o mai più - al via dall’8 giugno : Red Canzian, Marco Masini e Patty Pravo tra i coach di Ora o mai più. Il nuovo programma di Amadeus parte l'8 giugno in prima serata, con un carico di artisti pronti a cercare riscatto dopo una carriera fatta di luci e ombre, per poi spegnersi quasi del tutto. Già decisi i nomi dei concorrenti, che proveranno a tornare sulla cresta dell'onda grazie all'esperienza di alcuni coach scelti tra i più grandi nomi della musica italiana. Confermati ...

RED CANZIAN racconta la sua lotta contro il tumore : come sta ora : Red Canzian: “Combatto contro il tumore da diciassette anni” Red Canzian, ex bassista e cantante dei Pooh, un mese fa è stato operato di tumore. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, per la prima volta da solista, con il brano “Ognuno ha il suo racconto”, Red Canzian si è visto crollare il mondo addosso: all’inizio di aprile gli è stato diagnosticato un tumore al polmone sinistro. Il primo pensiero del ...

La notte è un’alba è il nuovo singolo di RED CANZIAN scritto da Ermal Meta : audio e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian è La notte è un'alba. Il brano arriva in rotazione radiofonica dal 25 maggio e porta la firma di Ermal Meta, ormai avviato a una carriera da solista di grande successo. Il brano rappresenta un nuovo estratto da Testimone del tempo, disco che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel quale ha gareggiato con Ognuno ha il suo racconto. La notte è un'alba è anche inserito ...

RED CANZIAN - a 66 anni in tournée senza i Pooh/ "Ora posso realizzare uno spettacolo come voglio io" : Red Canzian in tourneè per uno spettacolo tutto nuovo che lo vedrà esibirsi da solista dopo la carriera affermata da bassista con i Pooh. Testimone del tempo è il titolo del suo ultimo album(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 13:11:00 GMT)

RED CANZIAN live con "Testimone del tempo" : Nuovo sabato, nuovo live per Red Canzian . L'ex Pooh dal 4 maggio sta girando i maggiori teatri italiani con il suo ultimo tour che al suo interno contiene anche 'Ognuno ha il suo racconto' , brano in ...

Al via il rimborso dei biglietti per il concerto di RED CANZIAN a Bergamo annullato per motivi tecnici : Il rimborso dei biglietti per il concerto di Red Canzian a Bergamo annullato è già stato avviato. Il live era previsto per il 9 maggio al Palacreberg di Bergamo. I motivi sarebbero tecnico-organizzativi. Coloro che hanno già acquistato i biglietti possono già richiedere lo storno entro e non oltre il 13 maggio. Due le modalità con le quali è possibile accedere alla campagna di rimborso, che differisce in base alla modalità di acquisto ...

RED CANZIAN dei Pooh svela il suo segreto : “Operato di tumore” : Che qualche ombra si fosse presentata all’orizzonte era trapelato, in maniera fuggevole, durante la partecipazione a Che tempo che fa di domenica 22 aprile, ma ai microfoni di Fabio Fazio, Red Canzian non aveva voluto raccontare il nuovo problema di salute (in passato ha anche subito un intervento al cuore) con la relativa operazione per un tumore che aveva appena dovuto affrontare. IL MIO PICCOLO segretoStasera, verso la fine del ...