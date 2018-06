Real Madrid | si complica la pista Alisson | ecco il nome in pole per il nuovo portiere

Spagna - si complica l'affare Alisson : il Real Madrid su Courtois : Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i 'blancos' sono pronti a puntare sull'estremo ...

Real Madrid - si complica Alisson : le merengues pensano a Courtois : Real Madrid alla ricerca di un portiere che possa dare garanzie alla retroguardia di Lopetegui, Alisson e Courtois i nomi sul taccuino Real Madrid a caccia di un portiere per la prossima stagione: se la strada che porta al n.1 della Roma Alisson dovesse dimostrarsi impraticabile, i ‘blancos’ sono pronti a puntare sull’estremo difensore del Chelsea, Thibaut Courtois. Sono le voci di mercato che arrivano dalla Spagna: secondo ...

Alisson-Real Madrid molto vicini. A 60 milioni la Roma dice sì? : In attesa. In questa settimana, entro le prossime 48 ore, la Roma aspetta l'offerta ufficiale per Alisson. Secondo Marca, tra il Real e il portiere ballano una decina di milioni: 50 ne offre il Real, ...

Hazard - assist al Real Madrid : 'Se mi vuole sa cosa deve fare' : ROMA - ' Il Real Madrid può interessarmi, tutti lo sanno, ma se non mi vuole è inutile parlarne. Se invece mi vuole, sa cosa deve fare '. Intervistato da 'L'Equipe', Eden Hazard strizza l'occhio ai ...

Roma - Alisson a un passo dal Real Madrid : decisiva la prossima settimana : Da domani ogni giorno della prossima settimana sarà determinante per il futuro di Alisson al Real Madrid. Il portiere del Brasile impegnato in Russia con la nazionale, aveva chiesto di concludere la ...

MILINKOVIC-SAVIC ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - il Corriere lo spinge verso il Real Madrid : Il papà di Sergej MILINKOVIC-SAVIC ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della possibilità che il figlio si trasferisca ALLA JUVENTUS e ha detto che sarebbe la destinazione ideale(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 12:54:00 GMT)

Calciomercato - de Gea rinnova con il Manchester United e avvicina Alisson al Real Madrid : Il Calciomercato estivo sarà caratterizzato dal domino dei portieri. Tanti sono infatti i top club che cercano un estremo difensore affidabile e la partenza di uno è pronto a scatenare effetti anche ...

Real Madrid : Lopetegui seconda scelta - Allegri era la prima - : E' tra le migliori al mondo, sempre tra le migliori d'Europa e sono contento di farlo con Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved: siamo ambiziosi e il Presidente ancora di più ".

Manchester United - niente Real Madrid per De Gea : pronto un contratto quinquennale per lo spagnolo : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe vicino a far firmare il rinnovo di contratto a De Gea Si allontana il trasferimento di David De Gea al Real Madrid. A quanto riposta il ‘Manchester Evening’ il portiere spagnolo sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto col Manchester United per altri 5 anni. Il portiere della nazionale spagnola, ieri sera protagonista di un errore nel match d’esordio ...

Real Madrid - il pazzo retroscena : era fatta per Conte - ma poi Sergio Ramos… : Sergio Ramos ed alcuni Nazionali spagnoli sono stati gli artefici del no del Real Madrid ad Antonio Conte per la panchina Il Real Madrid, come noto, ha affidato la panchina all’ex Ct della Nazionale spagnola Lopetegui. Il neo tecnico è stato assunto al termine di diverse consultazioni con altri allenatori di spessore. Sappiamo dei contatti con Allegri, ma oggi è venuto fuori un nuovo retroscena alquanto clamoroso. Tra il Real Madrid ed ...

Alisson-Real Madrid - c’è l’accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

Calciomercato : Rodrygo dal Santos a Real Madrid per 45 milioni : Real Madrid e Santos, tramite i rispettivi social, hanno ufficializzato il trasferimento in Spagna del nuovo gioiello del prolifico vivaio dell’ex club di Pelè, il 17enne attaccante esterno Rodrygo. In patria c’è già chi lo considera potenzialmente migliore di Neymar, e anche dell’altro nuovo asso Vinicius del Flamengo, 18 anni a luglio, che passerà al Real a fine anno e a suo tempo è stato pagato 60 milioni di euro. Quanto ...

Roma - offensiva totale del Real Madrid per Alisson : sul tavolo di Monchi c’è la prima offerta dei blancos : Il Real Madrid ha presentato la prima offerta per Alisson, la Roma però al momento non si schioda dalla prima valutazione di cento milioni “Spero che il mio futuro si conosca prima del Mondiale“. Sono state queste le parole di Alisson rilasciate qualche giorno fa in conferenza stampa, ma purtroppo non tutto è andato come il portiere brasiliano si aspettava. La Coppa del Mondo è cominciata ieri con la vittoria della Russia ...

Mercato - Griezmann 'Resto all Atletico Madrid'. Buffon al Psg ci siamo. Alisson sempre più vicino al Real. : Nel video Griezmann dice: 'ho deciso di restare, sento la pressione di dimostrare a tutto il mondo che non ho sbagliato a prendere questa decisione, credo in questo club e nei miei compagni'. Secondo ...