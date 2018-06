Rapper americano ucciso in Florida a colpi di pistola

KENDRICK LAMAR/ Il Premio Pulitzer al Rapper americano : la vittoria della cultura afroamericana : Per la prima volta un afroamericano che fa musica rap vince il prestigioso Premio Pulitzer per la musica. E' KENDRICK LAMAR, esempio vincente della cultura afroamericana. PAOLO VITES(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 06:28:00 GMT)BOB DYLAN/ L'Odissea del Premio Nobel approda agli Arcimboldi di MilanoENZO JANNACCI/ E quel mago che non se n'è mai andato