Rai 1 | Zero e Lode chiuso perché aveva un pubblico giovane! Insinna il sostituto di

Rai 1 : Zero e Lode chiuso perchè aveva un pubblico giovane! Insinna il sostituto di Frizzi - Liorni fuori da VID perchè vuole condurre da solo : Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 “Ovviamente mi farebbe piacere continuare il mio lavoro”, ma con l’arrivo del nuovo governo non è da escludere l’ennesimo valzer di poltrone in quel di Viale Mazzini. Angelo Teodoli, direttore di Rai 1 da otto mesi, guarda comunque alla prossima annata televisiva e questo è il periodo cruciale per la messa a punto dei palinsesti, pronti per essere presentati agli inserzionisti. Tra le ...

Grillo non fa più da tRaino : zero sindaci M5s in Liguria : Un segnale allarmante. Beppe Grillo non tira più. Il Movimento 5 Stelle non ha ottenuto in Liguria né sindaci né ballottaggi. Nella regione dell'ex comico i pentastellati non sfondano. Sarà ancora battaglia, tra 15 giorni, a Sarzana, città storicamente di sinistra, dove Cristina Ponzanelli, candidata del centrodestra unito, andrà al ballottaggio con il sindaco uscente Alessio Cavarra, sostenuto da Pd e liste civiche. Ponzanelli è in vantaggio ...

Alessandro Greco a Blogo : "Zero e lode chiude? Nessuna comunicazione. No polemiche con la Rai - no preoccupazione per la mia carriera" : Venerdì scorso ha chiuso i battenti Zero e lode. 176 puntate e la quasi certezza della mancata riconferma nella prossima stagione. Alessandro Greco, conduttore e mattatore del quiz prodotto da Endemol, non fa drammi e nell'intervista concessa a Blogo mostra invidiabile serenità: Quando sono stato chiamato per Zero e lode il direttore generale Rai Mario Orfeo, l'allora direttore di Rai1 Andrea Fabiano e la società di produzione Endemol ...

Alessandro Greco travolto dall'amarezza : Raiuno lo fa fuori - lui si sfoga così : 'Siamo partiti da zero - spero di...' : Tutta l'amarezza di Alessandro Greco in poche parole. Il saluto del conduttore di zero e Lode ai telespettatori su Instagram è di tre giorni fa: 'Siamo partiti da zero e Voi ci avete dato la Lode... ...