Questa foto è stata scattata tre anni fa | non “stamattina alle 9”

Beatrice Valli osa : “Mi conoscete - non faccio foto così - ma con Questa lingerie…”. I fan apprezzano : Beatrice Valli osa nell’intimo: “Mi conoscete, non faccio scatti così, ma con questa lingerie…”. Beatrice Valli, attuale fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne Marco Fantini, nelle ultime ore ha postato uno scatto audace su Instagram, con tanto di giustificazione: “Non sono solita fare questo genere di foto”. A onor del vero, si sono viste e […] L'articolo Beatrice Valli osa: “Mi ...

Questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

Questa fotografa gira il mondo per ritrarre gli alberi più antichi - : ... Ancient Trees sono i due libri che raccolgono le fotografie degli affascinanti progetti di Beth Moon, artista che ha dedicato i suoi ultimi viaggi a ritrarre gli alberi più antichi e rari al mondo. ...

Questa magnifica foto riassume perfettamente la visita al G-7 di Donald Trump : Forse nessuna altra foto ha più bisogno di una didascalia approfondita rispetto a quella pubblicata sabato dall'ufficio della cancelliere tedesca Angela Merkel dall'incontro annuale del G7 in Quebec. Tesa e conflittuale, sembra riassumere l'intero viaggio del presidente Donald Trump, un incontro che ha evidenziato non poche divisioni tra le potenze globali.Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen ...

Wanda Nara - Questa volta non è colpa di Icardi : la Wags si fotografa in versione hot [GALLERY] : 1/15 ...

MATRIMONIO DANIELE BOSSARI E FILIPPA LAGERBACK/ Foto - la dedica della figlia Stella : "in Questa notte..." : MATRIMONIO DANIELE BOSSARI e FILIPPA LAGERBACK: nozze social per i due vip a tema "Alice nel paese delle meraviglie". La dedica speciale della figlia Stella.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:50:00 GMT)

Tripla fotocamera sul Samsung Galaxy S10? La direzione sembra Questa : Anche il futuro Samsung Galaxy S10 potrebbe essere provvisto di una Tripla fotocamera, strada che ricordiamo essere stata inaugurata dall'ormai conosciutissimo Huawei P20 Pro. La stessa Apple, con il prossimo iPhone X Plus, potrebbe adottare la tecnologia: l'azienda asiatica non potrà di certo restare a guardare, ed ecco spiegato il motivo per il quale il top di gamma 2019 verrà concepito per sposare anch'esso questo particolare sistema, che già ...

Visto che sorrisoni? “Ma se sapeste cosa si nasconde dietro Questa foto…”. Ah però! È il suo scatto migliore del royal wedding e solo ora il fotografo ufficiale di Harry e Meghan svela tutto : il retroscena che nessuno si aspetta : “Questione di sguardi”, cantava qualche anno fa la sempre meravigliosa Paola Turci. Eppure non basta l’amore, non basta la giusta occhiata, serve anche l’attimo e ogni fotografo che si rispetti sa fare proprio quello: coglierlo. Carpe diem, appunto. Riguardo il matrimonio dell’anno, il royal wedding, è stato detto praticamente di tutto, poco tuttavia sugli scatti che nel corso di questi ultimi giorni ci hanno riempito i social ...

Le figlie le scattano Questa foto - Melissa esce dal tunnel della droga : “Sono salva grazie a loro” : Le figlie le scattano questa foto, Melissa esce dal tunnel della droga: “Sono salva grazie a loro” Melissa Lee Matos, 40enne americana, aveva una gravissima dipendenza da stupefacenti: “Fumavo e ingerivo di tutto. Mi odiavo e volevo morire”. Poi un giorno le sue due figliolette di 9 e 11 anni, vedendola in quella situazione, le […] L'articolo Le figlie le scattano questa foto, Melissa esce dal tunnel della droga: “Sono salva ...

Le figlie le scattano Questa foto - Melissa esce dal tunnel della droga : “Sono salva grazie a loro” : Melissa Lee Matos, 40enne americana, aveva una gravissima dipendenza da stupefacenti: "Fumavo e ingerivo di tutto. Mi odiavo e volevo morire". Poi un giorno le sue due figliolette di 9 e 11 anni, vedendola in quella situazione, le hanno fatto delle foto e gliele hanno mostrate. Da allora per la donna la vita è cambiata per sempre ed oggi è così.Continua a leggere

Di Maio si fa una foto con la pizza "Questa Oettinger se la sogna!" : Nel frattempo, alcuni parlamentari leghisti sembrano non aver apprezzato l'impuntatura sul nome di Paolo Savona per il ministero dell'Economia. E tra i pentastellati, molti sono disposti a fare un ...

“Questi sono per voi”. Nozze reali - l’inaspettato gesto di Harry e Meghan Markle. Anche Questa volta i novelli sposi hanno lasciato senza parole : la foto da 10 e lode : Un matrimonio che ha già fatto la storia: il principe Harry d’Inghilterra e l’attrice americana Meghan Markle, da sabato ufficialmente il duca e la duchessa del Sussex, hanno celebrato la loro unione con una giornata che la casa reale farà fatica a scordare. L’ingresso solitario di Meghan in chiesa, la cerimonia religiosa, officiata dal ‘Right Reverend’ David Conner e solennizzata dall’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby nella ...

Royal wedding - c’erano anche loro. E hanno (di nuovo) lasciato tutti senza fiato. Ma dimenticate Questa foto… : E anche questo Royal wedding è andato. Sabato 19 maggio Harry e Meghan Markle avevano gli occhi del mondo puntati addosso. Tra dirette in tv e sui siti, praticamente tutti hanno seguito la cerimonia e commentato i look degli sposi e degli invitati. E ancora se ne parla, anche a distanza di qualche giorno. Si sa, un matrimonio reale è pur sempre un matrimonio reale. E come sempre, anche se i novelli marito e moglie sono al centro della ...

Questa potrebbe essere la foto più divertente del Royal Wedding : Uno dei paggetti del Royal Wedding si è messo involontariamente al centro della scena mentre Meghan Markle camminava lungo la navata.Mentre Meghan si avvicinava al suo futuro marito, il Principe Harry, le telecamere hanno catturato uno dei gemelli Mulroney, di 7 anni e chiaramente emozionato, che ha esibito un'espressione esilarante.