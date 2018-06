Quante novità in arrivo per Huawei P20 | P20 Pro e P20 Lite | EMUI 8 1 e batteria migliorata

“Un altro figlio?”. Anna Tatangelo spiazza tutti - e Gigi D’Alessio… Intervista fiume : Quante novità : È un momento della vita molto complesso quello che attraversando Anna Tatangelo. Così a ‘Mattino 5’ si è lasciata andare in una lunga Intervista con Federica Panicucci. Ora la cantante 31enne sta cercando di godersi il presente, senza pensare troppo al futuro, vista la recente fine del suo legame sentimentale con Gigi D’Alessio, con il quale al momento confida che c’è un rapporto molto sereno. Tra loro non sono mai venuti a ...

Cambia la Champions League / Quante novità : 4 cambi - nuovi orari e... : cambia la Champions League: Quante novità per la prossima stagione. Saranno finalmente disponibili le quattro sostituzioni, nuovi orari e se un calciatore cambierà maglia a gennaio...(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:51:00 GMT)

YouTube - Play Store - Play Libri e Google Earth - Quante novità questa settimana : Riassumiamo le novità introdotte questa settimana nella versione Android di YouTube, YouTube Music, Google Play Store, Google Play Libri e Google Earth. L'articolo YouTube, Play Store, Play Libri e Google Earth, quante novità questa settimana proviene da TuttoAndroid.

Milan-Verona e Juventus-Bologna - le formazioni : Quante novità per Allegri : Milan-Verona- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 36a giornata di Serie A. Milan e Verona apriranno le danze alle ore 18:00. Rossoneri chiamati alla vittoria per tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Europa League. Ospiti all’ultimo appello per restare aggrappati alla Serie A. Occhio anche al match delle 20:45 tra Juventus e […] L'articolo Milan-Verona e Juventus-Bologna, le formazioni: quante novità per ...

Quante novità su Huawei P8 Lite 2017 con aggiornamento B203 : sorpresa B171 Wind : Grande giornata per il Huawei P8 Lite 2017. Questa mattina abbiamo raccolto per i nostri lettori un feedback finalmente positivo sull'aggiornamento Oreo previsto un po' prima dell'estate e ora possiamo pure segnalare due update effettivi giunti via OTA sempre in queste ore in Italia. Ci riferiamo all'adeguamento software B203 per i device no brand e a quello B171 per gli esemplari Wind. Procediamo esaminando per primo l'aggiornamento B203 ...

Quante novità per Huawei P10 Vodafone : l’aggiornamento B375 apre un nuovo corso : Riserverà più novità del previsto il nuovo aggiornamento che a breve verrà rilasciato per coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Vodafone. Lo smartphone non finiva sotto la luce dei riflettori da almeno un mese, complice la fase di assestamento successiva all'uscita sul mercato di Android Oreo, ma oggi 22 aprile occorre mettere le basi per il pacchetto software B375. Si tratta di un firmware che sarà disponibile solo nelle prossime ...

Caldissimo Spotify con l’aggiornamento di metà aprile per chi lo usa gratis : Quante novità : Una delle app di cui si parla maggiormente nell'ultimo periodo è senza ombra di dubbio Spotify. Nella giornata di ieri ci siamo già soffermati su un evento cruciale che riguarderà una delle app più popolari a mondo e in programma a fine mese, con tutte le anticipazioni del caso, ma oggi occorre trattare l'argomento in modo diverso essendo già in distribuzione uno degli aggiornamenti più corposi degli ultimi tempi per questa piattaforma. Proviamo ...

Google Maps - Google Home - Google Play Musica e G Suite - Quante novità interessanti : Indicazioni più naturali per Google Maps, indicazioni da Google Home, nuove impostazioni per la privacy in Google Play Music e nuovi strumenti per gli amministratori G Suite: quanta carne al fuoco per le applicazioni Google. L'articolo Google Maps, Google Home, Google Play Musica e G Suite, quante novità interessanti proviene da TuttoAndroid.