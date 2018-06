ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Quando a Togliatti 'fabbricavano' campioni. @caremani racconta l'ascesa e il declino dell'Akademija Togliatti #Mondiali201… - RobertoRenga : RT @ilfoglio_it: Quando a Togliatti 'fabbricavano' campioni. @caremani racconta l'ascesa e il declino dell'Akademija Togliatti #Mondiali201… - caremani : RT @ilfoglio_it: Quando a Togliatti 'fabbricavano' campioni. @caremani racconta l'ascesa e il declino dell'Akademija Togliatti #Mondiali201… - ilfoglio_it : Quando a Togliatti 'fabbricavano' campioni. @caremani racconta l'ascesa e il declino dell'Akademija Togliatti… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Novecentottantanove chilometri da Mosca, millesettecentodieci da San Pietroburgo, milleottocentotre da Soči.(e nongrad come erroneamente è chiamata in Italia) è una città russa dell’oblast di Samara, dove oblast sta per regione o provincia nella suddivisione territoriale slava,