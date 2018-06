Quando a Togliatti "fabbricavano" campioni : Novecentottantanove chilometri da Mosca, millesettecentodieci da San Pietroburgo, milleottocentotre da Soci. Togliatti (e non Togliattigrad come erroneamente è chiamata in Italia) è una città russa dell’oblast di Samara, dove oblast sta per regione o provincia nella suddivisione territoriale slava,