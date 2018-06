“Qualcosa su Maria? No | no” Belen | clamorosa gaffe sulla De Filippi Scatta la domanda

caffeinamagazine

: Belen e la gaffe a Balalaika: “Qualcosa su Di Maria? No su Maria De Filippi no…” - BlitzQuotidiano : Belen e la gaffe a Balalaika: “Qualcosa su Di Maria? No su Maria De Filippi no…” - alian_maria : @metellodsrosa @GuidoCrosetto Vede? Alla fine su qualcosa siamo d'accordo. E mi scusi del tono dell'ultimo tw. Giornataccia in ospedale. - giada_online : RT @tvblogit: Balalaika, gaffe di Belen. 'Dì qualcosa su Di Maria'. E lei pensa alla De Filippi -

(Di martedì 19 giugno 2018) Archiviate le polemiche per la prima puntata di Balalaika legate alla poca attinenza al calcio del programma e alla battuta infelice del mago Forest a, la showgirl argentina è tornata protagonista con unatipica di chi non è abituato a calcare gli studi dei programmi sportivi. “, dì qualcosa su Di”. “No, suno” ha dettoRodriguez a Balalaika lasciando sbigottiti gli sopiti in studio e i telespettatori. La bella showgirl argentina ha infatti confuso Angel Di, centrocampista argentino del Paris Saint Germain, perDe. “Di, nonDe. Gioca nell’Argentina”, le ha spiegato Nicola Savino.è stata al gioco. “Io sto provando a imparare qualcosa di calcio, in testa hoDe, il Grande Fratello, ‘ste cose qua!”. “Colpa della pressione. Fuori onda sa tutto”, la difende gentilmente Diego ...