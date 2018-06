Qual è il giusto prezzo per uno smartphone?

wired

(Di martedì 19 giugno 2018) Glicostano sempre di più, ma è davvero necessario? Benvenuti nell’era delmezzo, dei telefoni dalmedio che però hanno caratteristiche e prestazioni senza quasi compromessi con un design alla moda e componenti diità. Insomma, benvenuti nell’era della normalità. Una contraddizione rispetto a quello che raccontano i big del settore, ma che in realtà sta cambiando in maniera radicale il mercato. Facciamo un passo indietro. Nell’ultimo anno i cosiddetti flagship phone, le ammiraglie dei grandi produttori, sono diventati più costosi che mai. Il caso di Apple, con il suo iPhone X che costa 1189 euro per la versione da 64 GB e 1359 per quella da 256 GB, è il più emblematico di tutti. Ma anche gli altri non scherzano, con prezzi che si aggirano sugli ottocento-novecento euro. Serve davvero spendere così tanto per un telefonino? È un problema di ...