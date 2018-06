Putin non ha in agenda vedere altre gare : Ad oggi, Putin ha partecipato solo alla partita di apertura della Coppa del Mondo del 14 giugno, in cui la Russia ha battuto l'Arabia Saudita per 5-0. Lo riporta la Tass. Tutte le notizie di Breaking ...

L'Europa non fa sconti a Putin Sanzioni ancora per un anno : Roma Prorogate di un anno le Sanzioni contro la Russia. Il Consiglio d'Europa ha ratificato una decisione già nell'aria ma che con tutta evidenza contraddice i tentativi fatti dal nostro governo di ammorbidire la posizione dell'Unione Europea nei confronti della Russia. Le Sanzioni, insomma, resteranno valide fino al prossimo 23 giugno del 2019.Il motivo alla base delle Sanzioni è l'annessione, contestata dalla diplomazia internazionale, della ...

Qualcuno sembra non accorgersene - ma anche in italia è arrivata la propaganda di Putin : Con l'arrivo al governo di Matteo Salvini torna di stretta attualità il livello di influenza dello zar Putin sullo scenario globale. Il Capo del governo italiano, esecutore di un contratto politico dove il pallino è ormai nelle mani di Salvini, ha chiesto di togliere le sanzioni alla Russia, mettendo così al centro del dibattito pubblico uno dei cavalli di battaglia del Ministro dell'Interno.Da anni infatti la propaganda ...

Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria : Giovedì, in un discorso televisivo, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di non avere piani per ritirarsi dalla guerra in Siria. L’esercito «rimarrà lì finché la Russia ne trarrà vantaggio, e finché ci sarà da rispettare i nostri impegni The post Vladimir Putin dice che la Russia non ha in programma di ritirarsi dalla Siria appeared first on Il Post.

Russia - Putin : crescita economia russa non alta - ma sostenibile : Mosca, 7 giu. , askanews, La Russia ha raggiunto la traiettoria della crescita sostenibile dell'economia, benchè ancora non alta'. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella Linea diretta con il popolo russo, formato televisivo russo ma anche web, telefonico e via app che mette in ...

Salvini : con Putin c'è stima - la Russia non è un nemico : Roma, 4 giu. , askanews, 'Con Putin c'è un legame di stima, ritengo abbia fatto tanto per il suo popolo e con interventi contro il terrorismo islamico, come l'intervento in Siria: e lo dico gratis, ...

Soros preoccuapto per l'Europa : "Non so se Putin finanzi Salvini" - La replica : "Speculatore senza scrupoli" : "Credo che il presidente Usa sia una minaccia per il mondo compresa l'America e non capisce gli elementi base dell'economia. La deregulation bancaria è solo uno degli aspetti negativi della sua ...

Putin non presenzierà agli allenamenti della Russia : Vladimir Putin non presenzierà agli allenamenti della nazionale russa prima dell'inizio dei Mondiali. Lo riporta la Tass, citando il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. 'Penso sia meglio che il ...

Russia - Vladimir Putin : “Non mi ricandiderò fra sei anni” : Russia, Vladimir Putin: “Non mi ricandiderò fra sei anni” Russia, Vladimir Putin: “Non mi ricandiderò fra sei anni” Continua a leggere L'articolo Russia, Vladimir Putin: “Non mi ricandiderò fra sei anni” proviene da NewsGo.

Iran - Putin : spiacevoli conseguenze se accordo non preservato : Se l'accordo sul nucleare Iraniano non dovesse essere preservato, potrebbero esserci "conseguenze spiacevoli": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin dopo un incontro a San Pietroburgo con il ...