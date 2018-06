Pronti per un film di Will Ferrell sull’Eurovision?

Usa : Pronti a uscire da Consiglio Onu per diritti umani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mercato NBA – Clippers Pronti ad inserirsi per la corsa a Kawhi Leonard : ecco l’offerta : I Los Angeles Clippers pronti ad inserirsi nella corsa a Kawhi Leonard: ecco l’offerta da presentare agli Spurs Kawhi Leonard é sempre più lontano dai San Antonio Spurs. La stella degli Speroni si é incontrato, nei giorni scorsi, con coach Popovich al fine di discutere del suo futuro. L’incontro non ha prodotto i risultati voluti e con grande probabilità Leonard verrà ceduto. Dove? La volontà del ragazzo é quella di trasferirsi a Los ...

Pronti nuovi giochi gratis PS Plus - le previsioni per Luglio 2018 : L’avvicinarsi della fine del mese, per gli utenti Sony, significa una cosa ben specifica: giochi gratis PS Plus. Come consuetudine ormai da tempo, il colosso nipponico approfitta degli ultimi giorni del mese in corso per svelare ai propri abbonati al servizio tutte le novità che verranno rese disponibili in formato gratuito dopo pochi giorni. Un modo semplice ed efficace per ottimizzare le risorse economiche a propria disposizione, visto il ...

Sciopero dei tassisti in aeroporto - Uritaxi : 'Pronti a denunciare il sindaco Di Primio' : Approfondimenti 'Contro questo torto, occupiamo l'aeroporto' , Chieti non vuole essere più la 'cenerentola' 5 luglio 2013 Il Tar: no tassisti teatini e di comuni limitrofi all'aeroporto 28 luglio 2014 ...

Volvo Ocean Race – I team Pronti per la Gothenburg In Port Race di domenica : E’ la quarta volta che la Volvo Ocean Race fa tappa a Göteborg, e i fan locali non hanno mai mancato di accorrere in grandi numeri al fiume che attraversa la città svedese Mentre la classifica generale della Volvo Ocean Race è cortissima, come non mai nel passato, il tabellone delle In Port Race Series è più aperto. La battaglia più grande è quella fra i due team guidato da skipper olandesi, dove Bouwe Bekking con team Brunel in vantaggio su ...

Il cast di The Flash 5 sul set con Hartley Sawyer e Danielle Nicolet Pronti per una novità importante : Ottime nozitie in arrivo dagli Usa a pochi giorni dal ritorno sul set del cast di The Flash 5. La serie tv DC tornerà da ottobre in onda con i nuovi episodi, un altro villain da sconfiggere e un piccolino da crescere, il figlio di Joe e Cecile. Fin qui tutto sembra chiaro ma per il cast ci sono novità importanti in arrivo. Proprio nelle scorse ore è arrivato l'annuncio che Danielle Nicolet, che ha recitato nei panni di Cecile Horton, è stata ...

Iliad - esposto dei consumatori sulla scarsa trasparenza/ L’operatore mobile : “Pronti a chiarire ogni dubbio" : Iliad, esposto dei consumatori sulla scarsa trasparenza, L’operatore mobile: “Pronti a chiarire ogni dubbio e a rispondere ad ogni domanda". Nuovi problemi per la compagnia telefonica(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:32:00 GMT)

Andrea Dovizioso - GP Catalogna 2018 : “Andiamo a Barcellona carichi e Pronti per fare bene” : Secondo nel GP d’Italia, alle spalle del compagno di squadra Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso si proietta al round catalano di Barcellona, settimo del Mondiale 2018 di MotoGP, con fiducia. La Ducati ha dimostrato di essere molto performante su tre tracciati molto diversi: Jerez, Le Mans ed il Mugello, non capitalizzando come si sarebbe potuto per i due “zero” in Spagna ed in Francia. Il “Dovi”, però, non si è perso ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Pronti a lasciare l'Italia? In arrivo una vacanza d'amore per la coppia : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, l'ex ciclista pronto a lasciare l'Italia per la showgirl? Intanto i due progettano una vacanza d'amore per l'estate(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Nasa : "Pronti a tornare sulla Luna - base per i viaggi verso Marte" : A 50 anni dalla storica missione Apollo 11, segnata in maniera indelebile dalla passeggiata di Neil Armstrong sul suolo della Luna, la Nasa si prepara a ritornare sul satellite. E questa volta con un obiettivo ancor più ambizioso. Il piano dell"Agenzia americana prevede, infatti, di giungere entro il 2021 sul vicino corpo celeste che sarà usato, poi, come una sorta di trampolino di lancio per esplorare il ben più lontano Marte. A sbarcare per ...

Fiorentina - pazza offerta del Liverpool per Chiesa : Pronti 70 milioni : Fiorentina- pazza offerta del Liverpool per Federico Chiesa. L’attaccante delle Fiorentina sarebbe rientrato nei radar della formazione inglese in vista della prossima stagione. Questo ciò che riportano i colleghi inglesi di “The Guardian”. OBIETTIVO INTER E JUVENTUS Un’offerta, che se confermata, potrebbe spingere la Fiorentina a dire addio al talentino italiano. Un’offerta che difficilmente Inter ...

Yonghong Li scatenato : Pronti i 32 milioni per l'aumento di capitale : Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, il patron rossonero avrebbe mandato segnali positivi a Casa Milan per quanto riguarda le sottoscrizioni delle azioni per tale ricapitalizzazione sociale. ...

La Nasa : 'Pronti a tornare sulla Luna - sarà la base per i viaggi per Marte' : Nel frattempo mondo scientifico e industrie sono al lavoro per mettere a punto nuove tecnologie per portare sulla Luna strumenti e macchine che prepareranno l'avamposto per futuri equipaggi umani. Il ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : l’Italia a Sopot per confermare l’exploit del Piazza di Siena - Francia e Belgio Pronti a mordere : Le emozioni del Piazza di Siena 2018 sono ancora vive nel cuore degli appassionati italiani di salto ostacoli. Ma intanto l’Italia guarda già avanti, con la consapevolezza di non potersi permettere passi falsi. Nel prossimo weekend a Sopot, in Polonia, andrà in scena la quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli e l’Italia, assente nelle due precedenti gare della competizione, ha bisogno di recuperare punti per rendere ...