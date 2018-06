Pronostico Valur Reykjavik vs FH Hafnarfjordur | Úrvalsdeild 20-6-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 19 giugno 2018) Islanda, 10^ giornata,di-FH, mercoledì 20 giugno. Momento d’oro per entrambe.–FH, mercoledì 20 giugno. In programma all’Hlíðarendi uno dei match più interessanti della decima giornata die che coinvolge due belle squadre a caccia dei tre punti. Come arrivano? La serie utile deldura da 4 partite ed è stata impreziosita dal successo di Vestmannaeyjar: i campioni in carica d’Islanda si sono imposti per 0-1 portandosi in vetta alla classifica con 18 punti. Gli uomini di Ólafur Jóhannesson, in questa stagione, sono ancora imbattuti in casa, ma in cinque occasioni ha subito almeno un gol in casa e quindi dovranno stare molto attenti alle incursioni di Fylkir e Stjarnan. Il difensore centrale Rasmus ...