Pronostico ed analisi Iran-Spagna | Gruppo F | 20 giugno 2018

Pronostico Portogallo-Marocco - Mondiale 20-06-2018 e Analisi : Girone B del Mondiale di Russia 2018, 2^giornata, Analisi e Pronostico di Portogallo-Marocco, Mercoledì 20 giugno 2018. C.Ronaldo on fire, Marocco al dentro o fuori. Portogallo-Marocco, mercoledì 20 giugno. Allo stadio Luzhniki di Mosca si sfidano due squadre che già sono al dentro o fuori: la classifica al momento non permette errori, soprattutto per il Marocco, visto che un’ulteriore sconfitta lo escluderebbe matematicamente dal ...

Pronostico Varbergs BoIS vs Helsingborgs - Superettan 19-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Varbergs BoIS-Helsingborgs, martedì 19 giugno 2018. E’ il posticipo tra due formazioni reduci da sconfitte. Varbergs BoIS–Helsingborgs, martedì 19 giugno. La tredicesima giornata di Superettan svedese si conclude martedì sera a Varberg con una sfida interessante. Come arrivano Varbergs e Helsingborgs? Il Varbergs BoIS è in difficoltà: rimediando una rete dal Brage, i ...

Pronostico Colombia-Giappone - 19-06-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Colombia-Giappone, Martedì 19 Giugno Giugno 2018. Il Giappone deve sfatare il tabù della Colombia. Colombia-Giappone, martedì 19 giugno. José Pekerman ha una prima partita importante, che deve vincere per mettere una serie ipoteca sul passaggio del turno. La sua Colombia è dotata di estro e fantasia, con bocche da fuoco in avanti. E’ una prima partita del Mondiale, quindi vi sono tutti i rischi ...

Pronostico GAIS vs Degerfors - Superettan 18-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di GAIS-Degerfors, lunedì 18 giugno 2018. Match tra due formazioni di centro classifica. GAIS Goteborg–Degerfors, lunedì 18 giugno. Una delle sfide più affascinanti della tredicesima giornata di Superettan è in programma al Gamla Ullevi di Goteborg. Posizionate a metà classifica e divise da un solo punto, arrivano al match con due stati d’animo differenti. Come arrivano GAIS ...

Pronostico Germania-Messico 17-6-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Germania-Messico, Domenica 17 Giugno Giugno 2018. I messicani provano a sfatare il tabù tedesco. Germania-Messico, domenica 17 giugno. I tedeschi allenati da Low, che sulla carta risultano essere particolarmente favoriti, ospitano la compagine messicana che è chiamata a compiere la partita perfetta per iniziare al meglio questo Mondiale di Russia. Un successo sarebbe davvero fondamentale per ...

Pronostico Halmstads vs AFC Eskilstuna - Superettan 17-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Halmstads-AFC Eskilstuna, domenica 17 giugno 2018. Match tra due delle più autorevoli candidate alla promozione. Halmstads–AFC Eskilstuna, domenica 17 giugno. Una delle sfide più interessanti della tredicesima giornata di Superettan è in programma all’Örjans Vall di Halmstad. Come arrivano Halmstads ed Eskilstuna? Dopo un mini rodaggio, l’Halmstads di Igor Krulj sembra ...

Pronostico Jonkopings Sodra vs Falkenbergs - Superettan 17-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 13^ giornata, Analisi e Pronostico di Jonkopings Sodra-Falkenbergs, domenica 17 giugno 2018. La capolista non perde da 15 turni in trasferta! Jonkopings Sodra–Falkenbergs, domenica 17 giugno. Una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Superettan è il duello che vede impegnata in trasferta la capolista del torneo, in programma allo Stadsparksvallen di Jonkoping. Come arrivano Jonkopings e ...

Pronostico Argentina-Islanda 16-06-2018 e Analisi : 1° giornata Gruppo D Mondiali Russia 2018, Analisi e Pronostico di Argentina-Islanda, Sabato 16 Giugno 2018. Jorge Sampaoli non deve fallire quest’appuntamento! Argentina-Islanda, Sabato 16 Giugno ore 15, esordio per la nazionale albiceleste contro un avversario non irresistibile. L’Islanda è una sorpresa, prima partecipazione al Mondiale, bissata l’esperienza dello scorso Europeo. Come arrivano Argentina e Islanda? La ...

Pronostico Portogallo-Spagna - 15-06-2018 e analisi : 1° Giornata gruppo B Mondiali Russia 2018, analisi e Pronostico di Portogallo-Spagna, Venerdì 15 Giugno 2018. Il nuovo allenatore del Real Lopetegui contro il vincitore dell’ultimo Europeo. Portogallo-Spagna, venerdì 15 Giugno. Una prima partita che già rappresenta molto del destino del Gruppo B. Le due squadre favorite per passare il turno si sfidano subito e costringeranno la perdente a non dover fallire le altre due partite per ...

Pronostico Marocco-Iran - Mondiale 15-06-2018 e Analisi : Girone B del Mondiale di Russia 2018, Analisi e Pronostico di Marocco-Iran, Venerdì 15 Giugno 2018. Benatia comanda la difesa marocchina, Amzoun-Jahanbakhsh la coppia d’oro iraniana. Marocco-Iran, venerdì 15 giugno. A San Pietroburgo si sfidano le due squadre per la prima gara del girone B del Mondiale di Russia che sembrerebbe già deciso vista la presenza di due grandi nazionali come Spagna e Portogallo, proprio per questo è ...

Pronostico Egitto-Uruguay Mondiali 15-6-2018 e Analisi : Mondiali 2018, Analisi e Pronostico di Egitto-Uruguay, Venerdì 15 Giugno 2018. Salah, che probabilmente partirà dalla panchina, sfida Cavani e compagni. Egitto-Uruguay, venerdì 15 giugno. Allo stadio Ekaterinburg i Faraoni del CT Hector Cùper faranno il loro esordio nel Mondiale di Russia contro i ragazzi fenomenali del Commissario Tecnico Oscar Tabarez. Un match che sulla carta dovrebbe essere a senso unico, soprattutto se dovesse ...

Pronostico Halmstad vs Helsingborg - Superettan 14-6-2018 e Analisi : Svezia Superettan, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Halmstad-Helsingborg, Giovedì 14 Giugno 2018. E’ la sfida più attesa del turno. Halmstad–Helsingborg, giovedì 14 giugno. Una delle sfide più attese della dodicesima giornata è in programma nella contea di Halland tra due formazioni della serie cadetta svedese che puntano alla promozione diretta. Una curiosità: la serie utile dell’Halmstad, dura da 8 turni e ...

Pronostico Fluminense vs Santos - Brasileiro Serie A 14-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie A, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Fluminense-Santos, Giovedì 14 Giugno 2018. Jair Ventura si gioca la panchina! Fluminense–Santos, giovedì 14 giugno. Al Maracanã va in scena uno dei derby più interessanti del Brasileiro: si affrontano due delle maggiori delusioni del torneo, parliamo di Fluminense e Santos. Come arrivano Fluminense e Santos? Dopo un ottimo avvia di campionato, il Fluminense non sa più vincere: ...

Pronostico Palermo-Frosinone Play Off Serie B 13-6-2018 e Analisi : Finale Play Off Serie B Andata, Analisi e Pronostico di Palermo-Frosinone, Mercoledì 13 Giugno 2018. Stellone contro la sua ex squadra per centrare la promozione. Palermo-Frosinone, mercoledì 13 giugno. Allo stadio Barbera si sfidano i rosanero di Stellone, allenatore dei siciliani da meno di due mesi, ed i ciociari di Morengo Longo, nella prima delle due sfide tra queste due formazioni, con un unico obiettivo: centrare la promozione in ...