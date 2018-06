Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote per le partite di oggi (19 giugno - gironi H-A) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi martedì 19 giugno nei gironi H-A. La nostra analisi e le favorite per i tre match odierni(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 07:30:00 GMT)

Pronostici Partite Mondiali 19 Giugno 2018 : Martedi 19 Giugno 2018, si chiuderà la prima giornata valevole per i Mondiali e si aprirà in serata, la seconda giornata, visto che scenderanno in campo, i padroni di casa che hanno aperto col botto questi Mondiali, visto il secco 5-0 rifilato all’Arabia Saudita. Analizziamo i Pronostici Mondiali di giornata. Pronostico Colombia-Giappone 19-06-2018 Sfida quasi a senso unico fra queste due squadre visto il netto divario, ma nel ...

Pronostici Mondiali 2018 : Costa Rica-Serbia - Germania-Messico e Brasile-Svizzera : Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera sono le partite in programma domenica 17 giugno ai Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. Alcune sfide sembrano avere i Pronostici segnati, ma in queste prime giornate dell'appuntamento mondiale abbiamo visto dei risultati a sorpresa. E in fondo è anche bello che sia così. Doppia chance per la Serbia La prima partita in programma domenica 17 giugno è quella che mette di fronte due possibili ...

Pronostici Partite Mondiali 17 Giugno 2018 : Domenica 17 Giugno 2018, si continuerà con la prima giornata valevole per i gironi dei Mondiali, che si disputano in Russia. In tale giornata, scenderanno in campo per contendersi la vittoria, Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera. Analizziamo insieme i migliori Pronostici Mondiali, valevoli per queste 3 Partite molto belle ed interessanti. Pronostico Costa Rica-Serbia 17-06-2018 Sfida molto importante da ambo le parti, ...

Mondiali - la Spagna è la favorita secondo i Pronostici : È la Spagna la squadra favorita per la vittoria ai Mondiali di Russia 2018, seguita dalla Germania e poi da Brasile e Francia: a dirlo è l'intelligenza artificiale tedesca. Il sistema supertecnologico ...