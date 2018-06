Primo incontro tra governo e Vaticano per i 5 anni del pontificato di Bergoglio Assente

Ariana Grande e Pete Davidson si sposano? / Fidanzati ufficialmente a un mese dal Primo incontro : Ad appena un mese dal primo incontro, Ariana Grande e Pete Davidson sono già pronti a convolare a giuste nozze: l'anello con diamante, i tatuaggi e il fidanzamento ufficiale... (Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 17:01:00 GMT)

'La cultura aiuta a crescere' : Primo incontro dedicato a territorio - sviluppo e inclusione : ... giovedì 14 giugno alle 21.30 nella Sala dell'Oratorio San Lorenzo di Rorai - Cappuccini, sarà l'editorialista del Corriere della Sera Dario Di Vico, Premio Campiello Economia 2016: insieme a lui si ...

Treviso : neo sindaco - stupendo vincere al Primo turno - presto incontro con Salvini : Treviso, 11 giu. (AdnKronos) – “Una grande emozione, eravamo pronti al ballottaggio, ma vincere al primo turno è sua sorpresa stupenda, siamo estremamente soddisfatti”. Così il neosindaco di Treviso, Mario Conte, commenta la sua netta vittoria sul candidato di centrosinistra, il sindaco uscente, Giovanni Manildo.E, secondo il neosindaco: “Il segreto della vittoria è stato che la coalizione di centrodestra questa volta si ...

OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare - dalla carriera come autore all’incontro con Cremonini : “Il Primo a credere in me” : OM-OptiMagazine intervista Davide Petrella per Litigare, il nuovo album rilasciato venerdì 8 giugno per Warner Music Italy. autore per tanti big della musica italiana, Davide Petrella debutta sul mercato discografico con un album frutto di un lavoro di ricerca ed esperienze derivanti dalla fortunata gavetta nella musica italiana. Il cantautore napoletano definisce Litigare il suo "secondo e primo album", in quanto si tratta di un disco nato ...

Lombardia : Foroni - Primo incontro con Anci per avviare percorso condiviso : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Sinergia, collaborazione su più piani per affrontare le molteplici sfide del territorio e regolarità negli incontri per un confronto reciproco utile al coordinamento e alla sincronizzazione degli strumenti. E’ quanto è emerso oggi, durante la prima riunione tra l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni con i rappresentanti della segretaria generale e del dipartimento ...

Lombardia : Foroni - Primo incontro con Anci per avviare percorso condiviso (2) : (AdnKronos) – I primi punti dell’agenda condivisa saranno la proroga dell’entrata in vigore del regolamento relativo all’invarianza idraulica delle acque, limitatamente alle ristrutturazioni, che sarà presentato in Commissione consiliare il 14 giugno per tornare in Giunta subito dopo per l’approvazione definitiva; gli atti di indirizzo per far partire un percorso di strutturato di rigenerazione urbana; il ...

Di Maio al Primo incontro da ministro del Lavoro incontra i riders : “Paga minima oraria e diritti per ridare dignità” : I riders? Sono “il simbolo di una generazione abbandonata, ora per loro va trovata una soluzione che passi per diritti e salario minimo garantito“. Così Luigi Di Maio, neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, al termine del primo incontro ufficiale dopo l’insediamento al dicastero di via Veneto. “Ci sono ragazzi che a volte con un Lavoro a cottimo girano le città in bici e per pochi euro al giorno portano ...

Luigi Di Maio sceglie i riders per il Primo incontro : "Meno precari e salario minimo" : Inizia dai riders, i lavoratori che consegnano in bicicletta, il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i riders, una categoria di lavoratori che fa parte dei nuovi lavori, simbolo di una generazione abbandonata che non ha né tutele e a volte nemmeno un contratto", ha detto Di Maio, incontrando i giornalisti e sottolineando la necessità di dare loro ...

Governo - Conte e il Primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...