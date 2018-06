Prima prova Maturità 2018 | le ultime novità su possibili tracce e svolgimenti da studiare

MATURITA' 2018/ Prima prova - tema di italiano : suggerimenti e strategia per non sbagliare : Maturità 2018Come preparasi in modo adeguato alla Prima prova? E quale tipo di traccia è consigliabile scegliere? Quali errori evitare?

MATURITA' 2018/ Esame di Stato - Prima prova : attenti ai dubbi di Italo Svevo : Maturità 2018: impazzano i tototemi, in vista delle tracce di italiano della prima prova di domani. Un'ipotesi che si affaccia è quella di Svevo. Ecco perché LUIGI CAMPAGNER(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 06:09:00 GMT)MATURITA' 2018/ Cosa accadrà nel primo Esame di Stato dell'epoca "sovranista"?, di F. FoschiMATURITA' 2018/ prima prova, Saviano o Fedez, il problema sono le tracce…, di D. Ferrari

Maturità 2018 - ultime notizie/ Toto tracce Prima prova : come vengono scelte dal Miur : Maturità 2018, oggi riunione plenaria della commissione: che finalità ha e cosa si decide. Le ultime notizie in vista dell'Esame di Stato per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:38:00 GMT)

MATURITÀ 2018 - ULTIME NOTIZIE/ Toto tracce Prima prova : “temuti” Magris - Marinetti e Baricco : MATURITÀ 2018, oggi riunione plenaria della commissione: che finalità ha e cosa si decide. Le ULTIME NOTIZIE in vista dell'Esame di Stato per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:20:00 GMT)

Prima prova Maturità 2018 - le tracce da incubo uscite negli ultimi passati : Quali sono le tracce da incubo uscite per la Prima prova dell'esame di Maturità? Da Giorgio Magris a Giorgio Caproni, passando per quelli storici, ecco i temi e gli autori che per gli studenti non sarebbero mai dovuti uscire, in attesa di scoprire le tracce del tema d'italiano del 2018.Continua a leggere

Maturità 2018 - Prima prova : Magris e Baricco i più “temuti”. Moro - privacy e Costituzione per le altre tracce : Il timore di un autore fuori programma per l’analisi del testo, come era stato per i Versicoli quasi ecologici di Giorgio Caproni dello scorso anno. E la paura che la scelta del ministero cada su alcuni nomi in particolare. Emerge dai sondaggi del portale ScuolaZoo, a pochi giorni dalla prima prova della Maturità che quest’anno vedrà impegnati oltre 500mila studenti. Mercoledì 21 giugno li attende la prima prova (uguale per tutti gli ...

Tototema Maturità 2018 : i pronostici sulle possibili tracce della Prima prova : Quali sono le possibili tracce della prima prova della Maturità 2018? Da Aldo Moro a Martin Luther King, passando per il biotestamento e Pirandello, anniversari e ricorrenze, ecco il Tototema sugli argomenti d'attualità e gli avvenimenti recenti più importanti, per superare lo scoglio del tema di italiano in programma mercoledì 20 giugno.Continua a leggere

MATURITA' 2018/ Prima prova - Saviano o Fedez - il problema sono le tracce… : Dai rapper Fedez al vincitore di Sanremo Ermal Meta, a Saviano e Volo: sono gli autori che 5mila maturandi vorrebbero ritrovarsi nell’analisi del testo. DANIELE FERRARI(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 06:10:00 GMT)LETTURE/ Caproni e la Grazia perduta che cerchiamo da sempre, di D. FerrariMATURITA' 2018/ Lettera aperta agli studenti candidati: siate voi stessi, con ironia e serietà, di L. Montecchi

Come superare la Prima prova della Maturità : i consigli dell’esperta : Come superare la prima prova dell'esame di Stato? E Come scegliere la traccia giusta del tema d'italiano? Ecco i consigli e i trucchi da seguire secondo la scrittrice, e docente di lettere, Giusi Marchetta: "Fate una scaletta delle cose da scrivere, rileggete tutto e soprattutto divertitevi. Che diventi presto un bel ricordo".Continua a leggere

Maturità 2018 - ma quale Novecento : in Prima prova i maturandi sognano Coez o Saviano : Segue Licia Troisi, giovane scrittrice che ha saputo conquistare gli adolescenti grazie ai suoi romanzi fantasy e alla saga del 'Mondo Emerso' , 15%, . Sul podio anche Margaret Mazzantini, sempre ai ...