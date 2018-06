Presentato il rapporto ENEA sull’Efficienza Energetica | investimenti per 3 7 miliardi con

meteoweb.eu

: #stocoicontadini, oltre 1 tonnellata di cibo raccolta per i bisognosi al #villaggiocoldiretti di Torino con la spes… - coldiretti : #stocoicontadini, oltre 1 tonnellata di cibo raccolta per i bisognosi al #villaggiocoldiretti di Torino con la spes… - ilsignorSimo : RT @tuttogreenLST: Dal rapporto presentato al recente Forum di Lisbona, emergono sforzi ancora insufficienti da parte dei singoli Paesi | d… - TuttoQuaNews : RT @tuttogreenLST: Dal rapporto presentato al recente Forum di Lisbona, emergono sforzi ancora insufficienti da parte dei singoli Paesi | d… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Grazie all’ecobonus le famiglie italiane hanno investito nel 2017 oltre 3,7di euro per realizzare circa 420mila interventi di riqualificazione, con un risparmio di oltre 1.300 GWh/anno. A ciò si aggiunge anche un risparmio di circa 2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) derivante dall’emissione di 5,8 milioni di Titoli di Efficienza, i cosiddetti Certificati Bianchi, di cui 62% nell’industria e il 31% nel civile. Sono questi i dati principali che emergono dal 7°Annualedell’(RAEE)oggi a Roma, che ha evidenziato anche come tutte le misure adottate nel settore dell’efficientamento dal 2011 al 2017 abbiano generato complessivamente risparmi energetici per 8 Mtep/anno di energia finale, pari a duee mezzo di euro risparmiati per minori importazioni di gas naturale e petrolio e a ...