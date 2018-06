Presentata la nuova stagione 2018-2019 del centro eventi Il Maggiore a Verbania 27

Renault - Presentata la nuova gamma Business : La Renault aggiorna la gamma Business, presentando tredici modelli dedicati alla clientela professionale e caratterizzati da allestimenti completi dal punto di vista della sicurezza, della connettività e del confort. Indipendentemente dal modello, le versioni Business propongono una serie di accessori di serie: la vernice metallizzata, i sistemi di assistenza alla guida e al parcheggio, la ruota di scorta e l'infotainment touch con sistema di ...

E3 2018 : Presentata la nuova espansione per For Honor - Marching Fire : A circa tre quarti della conferenza E3 di Ubisoft scende in pista For Honor con la sua espansione dedicata al regno dell'antica Cina.Il nuovo contenuto si chiama Marching Fire e come abbiamo detto prima strizzerà un occhio verso la cina, introdurrà infatti 4 nuovi letali combattenti cinesi. Come potete vedere dal video mostrato essi non presentano armature leggere ma che consentono una velocità e agilità impareggiabili. Tra le armi si notano ...

Presentata la nuova stagione del Teatro Verdi : tutti gli spettacoli in programma : Infine, spazio ai biglietti per tutti gli spettacoli dal 22 ottobre. Una stagione la 2018-2019 del Teatro Verdi di Brindisi ricca di titoli e di proposte che spaziano dai classici ai moderni e ai ...

Presentata la nuova edizione di 'Risonanze' che celebra la foresta dei violini della Val Saisera : ... incontri, passeggiate guidate nella foresta millenaria di Tarvisio , ci sarà spazio anche per il pilates mattutino, , pic-nic, mostre e laboratori di Liuteria, spettacoli e laboratori per bambini, ...

Presentata nuova edizione della Summer Arena 2018 : ... la struttura è ormai riconosciuta e consolidata, così come Soverato sempre più indicata come luogo ideale per gli spettacoli dal vivo. Nei primi due anni è arrivato nella Perla dello Ionio un 60% di ...

Presentata la nuova maglia del Real Madrid : non c'è Cristiano Ronaldo : ROMA - Dopo le parole d'addio al termine della finale di Champions vinta ecco un altra prova che l'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbe concretizarsi davvero. Ora l'ultima mossa dei ...

Real Madrid - Presentata la nuova maglia : Ronaldo è l'unico assente : TORINO - Questa mattina è scattato nuovamente l'allarme CR7 nella casa blanca. Cristiano Ronaldo infatti è l'unico giocatore della rosa del Real Madrid che non compare nelle foto con cui il club ha ...

Arsenal - Presentata la nuova maglia : ma Kolasinac ha i pantaloncini al contrario : Dopo 22 anni l'Arsenal è ripartito senza Arsene Wenger, che ha appena chiuso la sua ultima stagione con i Gunners. Squadra affidata a Unai Emery, scelto per ripartire nonostante nei giorni scorsi ...

Stabile - conti ai raggi x Presentata la nuova stagione : Tra gli altri spettacoli, ci sarà "Pensaci Giacomino", un ruolo pirandelliano che sarà interpretato dal celebre attore catanese Leo Gullotta per la regia di Fabio Grossi. La nuova stagione dello ...

Romeo Ferraris - Presentata la nuova Abarth 500 Baronio : La Romeo Ferraris presenta la Abarth 500 Baronio, una serie speciale dedicata al pilota e socio Aldo Cerruti, noto all'inizio della sua carriera negli anni 70 con lo pseudonimo di "Baronio".Fino a 248 CV. Questa elaborazione, nata sulla base dell'Abarth 595, sarà proposta nelle versioni da 210 e 248 CV, accomunate da modifiche sostanziali al propulsore 1.4 e al turbocompressore. L'intervento, però, riguarda anche tutti gli altri ...

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus Video : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia [Video], per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verra' eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggera' il suo 36esimo titolo e sara' in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della ...

Presentata la nuova maglia home 2018/2019 della Juventus : Dopo la conquista della Coppa Italia e essersi laureata per la settima volta consecutiva Campione d'Italia, per la Juventus è tempo di pensare al futuro. È stata Presentata infatti la nuova divisa home 2018/2019, che verrà eccezionalmente indossata per la prima volta sabato alle 15:00 contro l'Hellas Verona, quando la Juve festeggerà il suo 36esimo titolo e sarà in vendita esclusiva per una settimana negli store ufficiali della Juventus, Adidas ...

Juventus - Presentata la nuova maglia 17/18 : le FOTO : La Juventus ha presentato le nuove divise per la stagione 17/18, Pjanic e Dybala testimonial delle maglie per la prossima stagione A due giorni dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo la Juventus ha presentato oggi la maglia per la prossima stagione. Una divisa che presenta un design semplice e al contempo sfrontato, ispirato dal rispetto verso i colori bianconeri ma con un look contemporaneo. Infatti, se la parte anteriore è ...

SALA UMBERTO - Presentata LA NUOVA STAGIONE : ... Lorenzo Gioielli ha ideato il format 'I classici del secolo futuro - Quattro riscritture senza paura' una rassegna di spettacoli prodotti dalla SALA UMBERTO che si basa su un percorso di riscrittura ...