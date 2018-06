Premio Bellisario 2018 : Paola Perego - fatta fuori per «sessismo» - premia le eccellenze femminili su Rai2 : Paola Perego Una serata prestigiosa, all’insegna delle eccellenze femminili. La 30esima edizione del Premio Bellisario, che celebra le donne distintesi in vari ambiti della società, andrà in onda quest’oggi in seconda serata su Rai2. A condurre l’evento, registrato nei giorni scorsi all’Auditorium Rai del Foro Italico, sarà Paola Perego. Proprio lei, la presentatrice che in Rai era stata accusata – ingiustamente ...

Cinzia Pennesi su Rai due - protagonista del Premio Bellisario : è intitolato alla memoria della prima top manager italiana, come riconoscimento al merito di quelle donne che si sono distinte nella loro professione, nel management, scienza, mondo accamdemico

A Carla Demaria il Premio Bellisario per categoria management : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – Carla Demaria, Presidente di Ucina Confindustria Nautica e Presidente di Monte Carlo Yachts ha ricevuto a Roma, presso l’Auditorium del Foro Italico di Roma, il Premio Marisa Bellisario 2018 per la categoria management. Il Premio, istituito nel 1989 in ricordo di Marisa Bellisario, la prima top manager del nostro Paese, e giunto alla sua XXX Edizione, ogni anno premia le donne che si sono distinte nella ...

Al presidente Ucina Demaria il Premio Marisa Bellisario : premio Informazione tv al Direttore di Studio Aperto Anna Maria Broggiato, premio Europa al Commissario europeo per l'economia e la società digitali Marija Gabriel; premio per la Scienza

Mattarella al Premio Bellisario si augura un premier donna : LE PREMIATE SEMPRE PIÙ VICINE ALLA SCIENZA Fra i volti noti e le dirigenti d'azienda, fa molto piacere vedere, come ha sottolineato la direttrice di Studio Aperto , Anna Broggiato, che molte delle

Le vincitrici del Premio Marisa Bellisario ricevute da Mattarella. Oggi la consegna : Sono donne che si sono distinte per il merito, la determinazione, la fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità, lo spirito di sacrificio, il fermo impegno per il raggiungimento di un traguardo ma anche la condivisione e generosità verso le altre donne. Sono le vincitrici delle "Mele d'Oro", il Premio assegnato dalla Fondazione Marisa Bellisario in ricordo della top manager più famosa d'Italia. Le vincitrici della ...

Rai 2 : 30° Edizione del Premio Marisa Bellisario - conduce Paola Perego : Arriva su Rai2 la nuova Edizione del Premio Marisa Bellisario “Donne ad alta quota”: ecco le anticipazioni, gli ospiti e le vincitrici Le eccellenze femminili italiane sono le protagoniste della 30esima Edizione del Premio Marisa Bellisario. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Rai di Roma e sarà trasmesso martedì 19 giugno 2018 in seconda serata su Rai 2. Successivamente il Premio sarà in replica sabato 23 giugno di ...