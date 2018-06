Premi casse malattia su del 4% nel 2019 | Comparis

Fifa - 400 milioni in Premi per i Mondiali : ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa : La Fifa ha reso note le cifre dei contributi economici alle squadre che parteciperanno ai Mondiali 2018. L'articolo Fifa, 400 milioni in premi per i Mondiali: ecco quanto incasserà chi alzerà la coppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.