Preferiamo WhatsApp a Facebook per commentare le notizie

(Di martedì 19 giugno 2018) (Foto: LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Negli ultimi sette anni la crescita dell’uso dei social media per leè stata incessante. Adesso in molti Paesi non solo si è arrestata, ma in alcuni casi ha già mostrato un segno negativo. È questo il panorama descritto dal Digital News Report 2018 del Reuters Institute for the Study of Journalism. Seguire la traccia fino all’origine è come cercare di star dietro al Bianconiglio: quanto si debba al calo di reputazione del sistema informativo, quanto alla percezione di un meccanismo di disinformazione capillare, molto più evidente con la rete di quanto lo fosse in passato, quanto alla strumentalizzazione che ne ha fatto la politica, è un esercizio complesso. Il calo di 6 punti percentuali (45% per cento contro il picco de 51%) nell’utilizzo dei social media comenegli Stati Uniti è uno dei punti evidenziati dal ...