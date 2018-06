Prato | teli fonoassorbenti contro gli schiamazzi della movida notturna | è la prima città

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018) Un sistema diper combattere la. L’idea innovativa per risolvere l’annosa questione delle risse e deglinei centri cittadini è venuta al Comune diche, primo in Italia, ha deciso di risolvere il problema con una mossa a sorpresa che non scontenterà né residenti né i commercianti e i clienti dei locali notturni: installare dei pannelli sui soffitti di pub e discoteche per insonorizzare l’ambiente soprastante e creare una barriera tra le case. “Quella deiè una sperimentazione che potrebbe risolvere la classica diatriba tra residenti e giovani che nel fine settimana vogliono divertirsi – spiega il sindaco di, Matteo Biffoni, a Ilfattoquotidiano.it – sul temanessuno ha la bacchetta magica quindi vediamo se questa idea funziona”. La soluzione del Comune è arrivata quasi per caso: il 26 e il 27 ...