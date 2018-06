Plastiche | più polimeri riciclati

meteoweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) Crescono la produzione, il fatturato e anche l’impiego dinel settore della gomma e della trasformazione della plastica. A margine dell’Assemblea Generale della Federazione Gomma Plastica, tenutasi a Milano, sono stati presentati i risultati delle industrie nazionali. In Italia il comparto della trasformazione della plastica oggi vede la presenza di circa 11.000 imprese (pari al 22% delle imprese europee del settore) con un fatturato nel 2017 di circa 31 miliardi di euro, in crescita del 2,3% rispetto al 2016. Di queste, 5.000 sono attive nella prima trasformazione e impiegano poco meno di 110.000 addetti (il 6,8% del totale degli addetti europei). A fronte di un mercato interno che continua a crescere abbastanza lentamente è grazie all’export che il settore riporta risultati positivi: le esportazioni di articoli in materiehanno raggiunto ...