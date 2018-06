Pisa | rissa fra nord africani | commerciante ferito

ilgiornale

(Di martedì 19 giugno 2018)- È da poco passata la mezzanotte, al termine della partita Tunisia-Inghilterra, un gruppo disi riversa per le strade del centro storico; ci troviamo fra piazza delle Vettovaglie e piazza Garibaldi, cuore pulsante della movidana.Non è ancora chiaro da dove sia partita la scintilla che ha innescato il far west fra le strade della città, sembra probabilmente per la spartizione delle "piazze dello spaccio": ne nasce una furibonda lite fra giovanie ragazzi nigeriani, poco più che ventenni.Nello sfortunato tentativo di sedare gli animi, il proprietario di un noto localeno, finisce per essere aggredito da almeno due persone, riportando gravi lesioni al volto.Come spesso accade, diversi passanti riprendono con i cellulari gli attimi di tensione scaturiti dalla."vive nella paura" - Queste le prime parole dell"On. Edoardo Ziello, raggiunto ...