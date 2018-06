Perché Sony non consente il cross platform play con Xbox o Nintendo? Ecco la risposta

eurogamer

: L'ex presidente di SOE spiega perché Sony non permette il cross-platform play con PS4 - - VG247it : L'ex presidente di SOE spiega perché Sony non permette il cross-platform play con PS4 - - amargosa7 : @Gingy7891 @nbc @Sony @NBCTimeless Ti porterò le arance! Ha ha ha ha ha però se non dicono nulla forse è perché sta… -

(Di martedì 19 giugno 2018) C'è una ragione molto buona, anche se ovvia, per cuinonil gioco multipiattaforma con.Come riporta VG247.com, John Smedley, ex presidente diOnline Entertainment - attualmente in Daybreak Games - ha affrontato la questione del disinteresse dinel consentire il gioco multipiattaforma traStation eOne oSwitch.Secondo Smedley, si è trattato solamente di soldi. "Quando ero alla, la ragione dichiarata internamente era il denaro", ha rivelato su Twitter. "Non gli piaceva che qualcuno acquistasse qualcosa su unae venisse usato su unaStation. Semplice. Sembrerà un motivo stupido, ma è così. "Read more…