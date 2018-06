Perché le auto a guida autonoma dovrebbero imparare dalle api

Governo Conte - Di Maio propone incentivi per le auto elettriche. Ecco Perché ha ragione : Dopo la gran confusione delle trattative sul nuovo Governo, sembra che siamo arrivati finalmente al momento di fare qualcosa di buono e di concreto. Cominciano subito bene Luigi di Maio come ministro del lavoro e Gianni Girotto, portavoce in Senato per il Movimento 5 stelle e coordinatore del settore energia, con la promozione dei veicoli elettrici in Italia. Per qualche ragione, in Italia siamo sempre indietro un po’ in tutto e i veicoli ...

Perché in Italia in 30.000 hanno scelto l’auto a noleggio a lungo termine : Sono sempre di più i privati che rinunciano all'acquisto dell'auto avvicinandosi gradualmente alle nuove forme di condivisione, dal car sharing al noleggio a lungo termine. Oggi sono già 30.000 gli automobilisti che hanno abbandonato la vettura di proprietà per affidarsi alla formula del noleggio "tutto incluso" a fronte di un costo fisso. È quanto emerge dalla ricerca "noleggio a lungo ...

Tutor - cosa sono e Perché sono stati spenti da Autostrade - : I 333 Tutor installati lungo i 3100 km di rete autostradale sono stati rimossi dopo una lunga vicenda giudiziaria tra Craft, una piccola azienda toscana, e Società Autostrade per l'Italia - ASPI. Ecco ...

Tutor Sivce spenti in Autostrada fino a luglio/ Ecco perchè : il comunicato di Polstrada : Tutor SICVE spenti su Autostrade per l’Italia fino a luglio. Morti in aumento durante lo scorso weekend: i controlli continuano da parte della Polizia e dalla società Autostradale(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:19:00 GMT)

E’ morto Pippo Caruso. Addio al direttore d’orchestra - autore di Isotta - Johnny bassotto - e Perchè Sanremo è Sanremo : Pippo Caruso e Pippo Baudo “Era un maestro dolcissimo, era amatissimo dai suoi musicisti. Ha segnato la storia della nostra canzone, un’epoca importante dello spettacolo e della cultura in Italia. Con lui se ne è andato un amico fraterno. Era bravo e veloce, riusciva a comporre canzoni di successo in pochissimo tempo: ne sfornava tantissime, ed erano tutte belle. Era una carissima persona e un artista straordinario al quale ero legatissimo. Mi ...

Si fanno 3 ore di auto al giorno Perché Nicola non perda l’anno. Una storia : È una scuola dove non ci sono campanelle e classi. Gli insegnanti difficilmente possono programmare le attività didattiche: si vive giorno per giorno e ogni mattina di studio è diversa. Le aule sono le stanze dell’ospedale ICS Maugeri di Sciacca (Ag) dove, per più giorni a settimana, i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani si danno il cambio ...

Perché Mattarella vuole che Conte sia davvero autonomo : Preoccupazione per il merito, irritazione per il metodo. Sergio Mattarella , dopo giorni di indiscrezioni su un braccio di ferro sul nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia, alza la voce e lascia trapelare che il can-can scatenato su quella casella non gli piace e ottiene una correzione di rotta nei toni dei leader politici, a cominciare da Matteo Salvini , ...

Bob Dylan : Perché è il cantautore più influente del rock : ... al contrario, il suo era un invito all'ascolto, alla riflessione e alla consapevolezza di ciò che stava accadendo nel mondo . I ruoli di portavoce di una nuova generazione, di paladino dei diritti ...

[L'analisi] Governo - c'è chi urla contro Conte Perché tecnico e poco autorevole ma la verità può essere un'altra : Ma è proprio così? Cosa si può dire per esempio su Paolo Savona , economista di livello internazionale, docente ed ex ministro, di cui si parla per il ministero all'Economia. O perfino dello stesso ...