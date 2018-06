Perché dovremmo pulire il nostro smartphone molto più spesso

gqitalia

(Di martedì 19 giugno 2018) L’igiene è fondamentale, e lo sappiamo bene. Quando si tratta di quella personale, certo, ma in qualche modo anche quella del. A ricordarcelo, con un’intervista con il Time, è il professor Philip Tierno della Langone School of Medicine, presso la New York University: già,certi germi e batteri responsabili di alcune malattie come il raffreddore possono entrare all’interno delcorpo attraverso il cibo o le vie respiratorie, ma anche sfruttando il cellulare appoggiato alorecchio. Lavaree volentieri le mani, in particolare prima di sedersi a tavola, risulta insomma una precauzione sempre importante. Ma attenzione:prendere in mano losporco poco dopo potrebbe nullificare una buona parte dello sforzo. Lo schermo dei nostri device elettronici, d’altronde, vienetoccato nelle situazioni più disparate, dopo essersi ...