Perché copiare le dighe dei castori per salvare i corsi d’acqua : Dopo svariati decenni dall’inizio della “caccia al castoro”, ormai nel secolo scorso, l’area attorno al fiume Scott, in California, si è ritrovata nel pieno di un profondo problema di siccità, con effetti devastanti sulla sopravvivenza della vegetazione locale così come dei salmoni che popolavano il corso d’acqua. Il motivo? La scomparsa delle dighe che hanno reso celebre questi animali, capaci di condizionare il decorso delle acque integrandosi ...