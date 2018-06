Blastingnews

: Pensioni e LdB2019, con la quota 100 rischio penalizzazione: al Governo chiesta precisione - ste_calic : Pensioni e LdB2019, con la quota 100 rischio penalizzazione: al Governo chiesta precisione - infoitestero : Pensioni e LdB2019: le quote 100/41 e l'opzione donna saranno affrontate nella Manovra -

(Di martedì 19 giugno 2018) Le ultime novita' sullead oggi 19 giugno 2018 vedono prore la discussione politica sulla100 e sulle altre misure in preparazione41 e proroga dell'opzione donna. Nel frattempo il Ministro dell'Interno ribadisce la volonta' di procedere il prima possibile con il superamento della legge Fornero VIDEO, mentre il Premier Conte torna a sottolineare l'importanza del reddito e delledi cittadinanza come strumenti per potenziare la lotta alla poverta'. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento. Rizzetto FdI: necessario porre rimedio agli squilibri della Fornero L'On. Walter Rizzetto ha evidenziato nella serata di ieri la parte inerente allecontenuta nella nostra risoluzione al Documento di Economia e Finanza. In questo modo, il parlamentare sottolinea che gli impegni presi con le categorie al ...