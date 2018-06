Penalizzazioni | inibizioni e ammende | arrivano i ribaltoni | Tfn sanziona 9 club toscani

calcioweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Cesare Mastrocola, ha disposto una serie dinei confronti di 9e dei loro dirigenti, deferiti lo scorso 16 aprile dalla procura federale per violazioni nel tesseramento di giovani calciatori stranieri e per il tentativo di alterare alcune partite dei campionati di Eccellenza e Promozione. L’inchiesta poggia sulle carte dell’indagine condotta dalla procura della Repubblica di Prato su una presunta ‘tratta’ di baby calciatori, provenienti soprattutto dalla Costa d’Avorio. Il Tfn ha disposto la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Eccellenza girone B della Sestese Calcio, oltre alla penalizzazione di 3 punti in classifica nel prossimo campionato, la retrocessione all’ultimo posto nel campionato in corso e 2000 euro di ...