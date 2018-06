notizie.tiscali

: RT @MetroNewsItalia: #Pedofilia - #Sesso con bimbe - Arrestato il «Maestro» - angiuoniluigi : RT @MetroNewsItalia: #Pedofilia - #Sesso con bimbe - Arrestato il «Maestro» -

(Di martedì 19 giugno 2018) ANSA, - BOLZANO, 19 GIU - E' statocon l'accusa diundi una scuola elementare in Alto. I fatti a lui contestati sarebbero avvenuti in classe. L'uomo, in più ...