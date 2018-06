Pechino Express 2018 | Eleonora Brigliadori rompe il silenzio | “Polemiche sterili”

Pechino Express 2018 : Eleonora Brigliadori è ufficialmente fuori dal cast : Pechino Express 2018, perde i pezzi. Eleonora Brigliadori è ufficialmente fuori dal cast. A dichiararlo un comunicato stampa della Rai appena pervenuto di cui vi rendiamo immediatamente partecipi. RAI2: Dichiarazioni Brigliadori Incompatibili Con Partecipazione Pechino Express A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma Pechino Express – ...

Eleonora Brigliadori fuori da Pechino Express : Eleonora Brigliadori A seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web dalla signora Eleonora Brigliadori, Rai2 ha deciso di non far partecipare la stessa al programma Pechino Express – Avventura in Africa. Le suddette dichiarazioni sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete. Pertanto la coppia Madre e Figlio ...

